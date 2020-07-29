Erol Bulut: Alanyaspor tarihinin en önemli maçı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligi 5. sırada bitirdikleri bu güzel sezonu kupayla taçlandırmak istediklerini vurguladı. Genç teknik adam, "Final maçı bizim için çok değerli. Alanyaspor tarihinin en önemli maçlarından biri. İki takım da hak ederek buralara kadar geldi, zorlu maçlardan geçtik. O nedenle yarın (bugün) hak eden kazansın. Hem fizksel hem de mental olarak hazırız. Ligi 5. sırada tamamladık. İnşallah bu güzel sezonun sonunda kupaya ulaşırız" diye konuştu.

'Dedikodular avantaj olacak'

Finalin ardından Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılan başarılı teknik patron, bu iddiaların da kendilerine güç verdiğini belirtti. Bulut, "Hem futbolcular hem de bir teknik direktör için transfer dedikoduları baskı oluşturmaz, aksine motive eder. Bu durum bize dezavantaj olarak değil, avantaj olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.

Efecan Karaca: Rüya gibi bir sezon...

Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca basın toplantısında iddialı konuştu. Milli oyuncu, "Trabzonspor'un etkili hücumcuları var. Öncelikle kendi oyunumuzu oynayacağız ve daha sonra onların gol silahlarını durduracağız. Rüya gibi bir sezon geçirdik. Bu sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.