Erol Bulut, adım adım Fenerbahçe’ye geliyor

Erol Bulut da yeni kontrat için tek bir şartkoştu: Fenerbahçe beni isterse,tazminatsız bir şekilde ayrılacağıma yönelik maddeolsun.‘

'Başka yönetim gelirse!’

Bu talebe karşılık başkanHasan Çavuşoğlu, kendisinin sözverdiğini bu nedenle maddeyegerek olmadığını belirtti. Bunun üzerine Erol Bulut, “Başkanım, sizegüveniyorum ama ileride sizgiderseniz ve yeni bir yönetimgelirse bana sorun çıkartabilir”yanıtını verdi.

Taraflar özel madde konusunda anlaşma sağlayamayınca, Bulut, sözleşme uzatma görüşmelerinden çekildi. Başarılı teknik adam, Türkiye Kupası’nı kazanarak Alanyaspor’atarihi bir başarıyla veda etmeyi hedefliyor.





‘Allegri’yi çok beğeniyorum’

Erol Bulut, TFF’nin yayınorganı Tam Saha Dergisi’neröportaj verdi. Genç teknik adam,“Yurt içinden olsun, yurt dışındanolsunteklifler var. Bunları en iyi şekildedeğerlendireceğim” dedi. Bulut, hiçbir teknik adamı örnek almadığını söyleyerek, “Ancak takip ettiklerim var. Bunların başındaJuventus’un eski hocası Massimiliano Allegri geliyor. Kendisini çok beğeniyorum. Ayrıca Antonio Conte’yi de çok beğeniyorum. Jürgen Klopp da değerli bir teknik adam” diyekonuştu. Erol Bulut, Başakşehirdöneminde kendisine güvenerek teknikekibine alan Abdullah Avcı’ya her zaman teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.