Erol Bulut: 3 puanı hak ettik!

Süper Lig ’in 8. haftasında ağırladığı Altay’ı 4-1 yenen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplasında, geçmişte pozisyonları değerlendirilme noktasında sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve 3 puanı hak ettik. Geçmişteki maçlarda bireysel hatalardan kaybettiğimiz puanlar oldu. Bu durumu yavaş yavaş gidermeye çalışıyoruz. Bu gün iyiydik. Kendimizi geliştirmek gerekiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Bulut, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi gidererek önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Maxim takım için çok değerli. Kaliteli ayaklar sahada bulunduğu zaman, daha güzel oluyor. Kaliteli ayaklar ne kadar olursa, futbol da o kadar iyi oluyor. Maxim kaliteli ayaklardan biri. Onun etkisi çok önemli. İnşallah önümüzdeki maçlarda da takıma katkısı çok olur. Diğer 10 arkadaşı var, onlar da yardım ettiler. Bu gün 2 gol atarak performansını yükseltti. Futbolcuyu düşünerek değil takım için burada mücadele ediyoruz. Sahada en iyi performansı veren kişi yine sahada olacak."