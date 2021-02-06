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Erol Bulut: 3 puan istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda iyi gittiklerini ve istedikleri sonuçları aldıklarını belirten Bulut, "Eksiklerimiz olması sahaya eksik çıkacağımız anlamına gelmiyor. Beklentilerimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergileyip 3 puan almak yönünde. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Bugün de sahaya motive çıkıyor" dedi.

06 Şubat 2021, Cumartesi 18:14 Son Güncelleme:
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Erol Bulut: 3 puan istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Eksiklerimiz olması sahaya eksik çıkacağımız anlamına gelmiyor. Beklentilerimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergileyip 3 puan almak yönünde. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Bu tür maçlar her zaman farklıdır. Ben dahil, takımdaki birçok oyuncu derbinin önemini biliyor. Çok motive bir biçimde sahaya çıkacağız.


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