Erol Bulut: 3 puan istiyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Eksiklerimiz olması sahaya eksik çıkacağımız anlamına gelmiyor. Beklentilerimiz mücadeleyi en üst düzeyde sergileyip 3 puan almak yönünde. Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Bu tür maçlar her zaman farklıdır. Ben dahil, takımdaki birçok oyuncu derbinin önemini biliyor. Çok motive bir biçimde sahaya çıkacağız.







