Erol Bulut: 3 puan dışında hiçbir şey düşünmüyorduk

Süper Lig’in 13. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 5-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendirerek farklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulut, maçın ardından düzenlenen toplantıda, güzel bir oyunla güzel bir sonuç elde ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu anlatan Bulut, "3 puan dışında hiçbir şey düşünmüyorduk. İyi bir oyunla erken öne geçtik. İkinci yarıda da bulduğumuz 3 golle 5-0’lık bir skor elde ettik. Bunun üstü de olabilirdi ama ben bugün oynanan futboldan ve mücadeleden çok memnunum, takımım adına." dedi.

Haftalardır iyi oynadıklarını dile getiren Bulut, ancak yakaladıkları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini savundu. Bundan dolayı da morallerinin biraz düştüğünü aktaran Bulut, "Haftalardır kazanamadığınız zaman, gol atamadığınız zaman otomatikman futbolcular da etkileniyor ama şükürler olsun bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek 5-0’lık bir galibiyet aldık." diye konuştu.