Erol Bulut: 29 puan bizi mutlu eder

Bu sözler Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’a ait... Geçen haftaki 5-1’lik Denizli galibiyetinin ardından Konya maçının önemine vurgu yapan Erol hoca, “Rakibimizin her ne kadar gidişatı iyi olmasa da ciddi, disiplinli ve tehlikeli bir takım. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Kazanırsak 29 puanla ilk yarıyı bitireceğiz ve bu tablo bizi mutlu eder. İkinci yarıya daha özgüvenli şekilde başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.