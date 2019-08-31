Erol Bedir: Yazıklar olsun

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, maç sonunda sert açıklamalar yaptı.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 06:01
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Erol Bedir: Yazıklar olsun

 Hakem kararlarını eleştiren Bedir, “Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, ‘Galatasaray’a neden gol attınız’ diye cezalandırıldı. Galatasaray’dan Emre Mor niye atıldı, anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek. Yazıklar olsun. MHK ve TFF yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Çok farklı şeyler oluyor. ‘Sizin Galatasaray’ı yenme şansınız yok’ diyorlar. Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı” ifadelerini kullandı.

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