Erol Bedir: Yazıklar olsun

Hakem kararlarını eleştiren Bedir, “Galatasaray buraya 1 puanla gelmişti. Burada kazanmalıydı. Bir şekilde kazanmalıydı. İki futbolcumuz, ‘Galatasaray’a neden gol attınız’ diye cezalandırıldı. Galatasaray’dan Emre Mor niye atıldı, anlamadım. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Bu iş burada bitmeyecek. Yazıklar olsun. MHK ve TFF yarın toplanacak ve hakemlere 1-2 maç ceza verecek. Çok farklı şeyler oluyor. ‘Sizin Galatasaray’ı yenme şansınız yok’ diyorlar. Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı” ifadelerini kullandı.