İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray'a 3-2 yenildikleri karşılaşmayla ilgili olarak, "Keşke maç konuşulsaydı" dedi.

Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maçtan 2 gün sonra antrenmanlarına başladı. Lige verilen milli maç arasında izin yapmayan sarı kırmızılılar, çalışmalarını akşam idmanı ile sürdürdü. Futbolcular antrenmanda ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmana izinli olan Emmanuel Adebayor, Umut Bulut ve Aymen Abdennour ile sakatlığı bulunan Artem Kravets katılmadı.

Antrenmanı takip eden İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Keşke maç konuşulsaydı. İyi oynayan, kötü oynayan konuşulsaydı ama maalesef Türkiye'de ara ara bunlar konuşuluyor. Galatasaray maçında yaşananları gerek maç çıkışı gerekse de sonrasında yazılı olarak anlattık. Bitmiş olan bir maçın da arkasından konuşmanın fayda sağlamayacağını düşünüyorum. Önümüze bakmamız lazım. Ben karakter olarak o gün gece yarısından sonra geçmiş maçla ilgili yorumda bulunmuyorum. Tabii yorumda bulunmamak demek o maçtan önce Kayserispor veya başka takımların aleyhlerine yapılanları unuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yeri geldiğinde bunları tekrar gündeme getirmek üzere defteri orada kapattık" ifadelerini kullandı.

Milli maç nedeniyle lige ara verildiğini hatırlatan Bedir, "Önümüzde 10-15 günlük bir hazırlık dönemi var. Daha sonra Antalya deplasmanına çıkacağız. Sakat olan futbolcularımız iyileşecek ama 3 futbolcumuz da kart cezalısı durumuna düştü. Antalya'ya onlardan yoksun gideceğiz. Yeni transferlerimizin adaptasyon sorununu atlatmaları durumunda eksiklik yaşamayacağımızı düşünüyorum. Yıllar sonra ilk defa derinliği olan bir kadro kurduk. Kayserispor takım olarak tam hazır olduğu dönemde içeride dışarıda galibiyete oynayacak bir takım olma durumuna geldi. İnşallah attığımız taş yerini bulur" diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise hakem hatalarına dikkat çekerek, "İlk 3 haftada 9 puan da alabilirdik, 0 puan da alabilirdik, 1 puandayız. Son oynadığımız Galatasaray maçı 5 kırmızı kartın çıktığı 8 dakika uzatmanın olduğu 1 maçtı. 'VAR' kesin yanlışı bulmak zorunda, hakem yanlış karar vermişse onu bulmak zorunda. VAR doğru kararda yanlışı aramasın. Cüneyt Çakır'ı tebrik ediyorum. Son görev yaptığı maçta VAR'a gittikten sonra kararlarını değiştirerek cesaretli bir tavır sergiledi. VAR'daki hakemler yanlışı gördü, Cüneyt Çakır'ı çağırdı yanlışını düzelttirdi" şeklinde konuştu.

Lige verilen arayı değerlendirmek istediklerini kaydeden Karaman, "Lig milli maç arasına girdi ama bizim Antalyaspor ile ne zaman oynayacağımız belli değil. Bunu belirlemek çok mu zor? Milli maç arasında programlama yapacağız. Milli maç arasına girildi. Acaba ne yapabiliriz? Yeni gelen oyuncular var. Acaba bir kamp düşünülür mü veya Antalya'ya ne zaman gidebiliriz, direk uçak var mı, onu araştıracağız ama maç tarihini bilmiyoruz ki. Bu maç tarihlerini neden önce açıklamıyorlar. Bu çok büyük bir sorun. Teknik adam olarak biz de eleştiri alıyoruz. Başarısız olduğumuz zaman, başarısızlığın faturasını ödüyoruz. Hakem arkadaşlarımız ve onları eğitenler gelişmeyi sağlamak zorundalar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hikmet Karaman'ın konuşması

- Erol Bedir'in konuşması

- Antrenman görüntüleri

- Genel detay

(FOTOĞRAFLI)