İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Deniz Türüç'ü transfer etmek istediğini söyleyerek, "Şu an için bir şey yok ama yarın olabilir. Ona bir şey diyemem" dedi.

Yeni sezon öncesi ilk etap kampını kulüp tesislerinde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni transferler Mert Kula, Ziya Alkurt ve Ömer Uzun takımla birlikte çalışmalara başladı. İzinli olan Deniz Türüç, Sakıb Aytaç, Bilal Başaçıkoğlu, Levent Gülen, Vedat Karakuş ve Artem Kravets ise henüz kampa katılmadı. Antrenmanı takip eden İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir geçen sezon kadrolarında yer alan 11-12 futbolcu ile sözleşmelerinin bittiğini hatırlatarak, onların yerine en az 10 futbolcu alacaklarını söyledi.

"BENOİT POULAİN İLE İLGİLENİYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bedir, geçen sezon Belçika'nın Club Brugge takımında mücadele eden Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Fransız oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladığımız yönünde haberler çıktı. Bizim bu oyuncuya ilgimiz var, görüşüyoruz ama henüz bir anlaşma sağlanmış değil. O ve onun gibi 2-3 arkadaşlarla görüşüyoruz. Benoit Poulain önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelecek. Telefonda konuştuğumuz konularda mutabakat sağlanırsa imza atarız. Sözleşme imzalamadan transfer yapmış sayılmayız. Görüşmenin ardından her şey netleşecek" diye konuştu.

"BOLDRİN KAMPA KATILACAK"

Geçen sene Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Fernando Boldrin hakkında da konuşan Bedir, "Fernando Boldrin ve sözleşmesi biten Chery ile ilgili Hikmet Hoca ile görüştük. Hikmet Hoca ikisini de takımda görmek istiyor. Boldrin geçen sene Çaykur Rizespor'da iyi işlere imza attı. Rizespor'un da Boldrin'i istediğini biliyoruz. Boldrin bugün bizim için önemli bir konumda. Kampımıza katılacak" şeklinde konuştu.

"DENİZ İÇİN YAZILANLAR-ÇİZİLENLER YANLIŞ"

Başkan Bedir, Deniz Türüç konusunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüklerini ifade ederek, "3 takım da Deniz'i transfer etmek istiyor. Deniz bizim sözleşmeli futbolcumuz. Bizden izin almadan futbolcu ile görüşülemeyeceği için özellikle bizimle temas kuruyorlar. 3 kulübümüzün yöneticileri sağ olsunlar önce bizimle temas kurdular. Halihazırda bir şey yok. Yazılanların çizilenlerin tamamı yanlış. Şu an için bir şey yok, yarın da olabilir. Ona bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

