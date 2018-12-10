Ernesto Valverde: "Lionel Messi olağanüstü"

İspanya Ligi’nde önceki gün Barcelona'nın Espanyol'u 4-0 mağlup ettiği Katalan derbisinde Lionel Messi şov yaparken hocası Ernesto Valverde de Messi hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

10 Aralık 2018, Pazartesi 06:26
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Ernesto Valverde: 'Lionel Messi olağanüstü'

İspanya Ligi’nde önceki gün Espanyol ile Barcelona’nın oynadığı Katalan derbisinde Lionel Messi şov yapmıştı. Barça’nın kaptanı, takımının 4-0 kazandığı mücadelede frikikten 2 gol atarak, maçın yıldızı olmuştu.

Mükemmel bir performans ortaya koyan Messi için Barça’nın teknik direktörü Ernesto Valverde övgü dolu sözler kullandı.

Valverde, “Messi olağanüstü bir futbolcu. Kendi kendine 2 gol yarattı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Onun için ne söyleyebilirim ki? Her maçın kilidini açmayı başarıyor ve bize sahada inanılmaz bir güç sağlıyor” yorumunda bulundu. 

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