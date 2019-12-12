Erman Toroğlu'nun iddiasına yanıt gelmedi

TFF’nin Finansal Fair-Play ile ilgili aldığı karar ortalığı tozu dumana katarken, spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

12 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Erman Toroğlu'nun iddiasına yanıt gelmedi

 Toroğlu dünkü yazısında, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in bürosunda, 5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in biraraya geldiğini ve 2.5 saat görüştüklerini yazdı. Ali Koç dün kulübün yeni otobüsünün teslim töreninde ligdeki durumlarından, Finansal Fair-Play’e kadar birçok konuda açıklama yaptı, Toroğlu’nun iddiası ile ilgili konuşmadı. MHK Başkanı Alp’e de gün içinde ulaşılamadı.

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