Toroğlu dünkü yazısında, TFF Başkanı Nihat Özdemir’in bürosunda, 5 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp’in biraraya geldiğini ve 2.5 saat görüştüklerini yazdı. Ali Koç dün kulübün yeni otobüsünün teslim töreninde ligdeki durumlarından, Finansal Fair-Play’e kadar birçok konuda açıklama yaptı, Toroğlu’nun iddiası ile ilgili konuşmadı. MHK Başkanı Alp’e de gün içinde ulaşılamadı.