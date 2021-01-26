Spor hayatın her alanında ilgi görüyor. Sporun pek çok farklı branşı bulunuyor. Basketboldan voleybola futboldan masa tenisine kadar pek çok farklı branşta başarılı futbolcular yetişiyor. Bu futbolcular kariyerleri için önemli başarılara imza atarken bulundukları takıma da başarı getiriyorlar. Özellikle toplumu bir arada tutan bu sporların her birinde çeşitli müsabakalar yapılıyor.

Türkiye genelinde özellikle futbola ilgi her geçen gün artıyor. Futbol maçları ise soluksuz izleniyor. Birbirinden farklı takımları tutan kişiler yapılan müsabakalarda kazanın coşkusuyla heyecanlanıp, yenilgisiyle hüzünleniyorlar. Futbol özellikle Türkler için oldukça önem arz ediyor. Futbol alanında önemli başarılara imza atan kişiler ilerleyen zamanlarda ise teknik direktörlük yaparak çeşitli takımları çalıştırıyorlar. Bu takımlar ile önemli başarılar elde ediyorlar. Erman Toroğlu da futbolculuktan gelen ve spor yorumcusu olan önemli isimler arasında yer alıyor.

Erman Toroğlu nereli?

Asıl ismi Refik Erman Toroğlu olan Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk spor tarihinde futbolcu olarak önemli başarılara imza atan Toroğlu bir süre sonra hakemlik yaparak futbol yorumcusu olmuştur. Uzun yıllar televizyoncu ve spor yazarı olarak görev de yapan Erman Toroğlu neredeyse herkes tarafından tanınan başarılı bir spor adamıdır.

Erman Toroğlu kaç yaşında?

Türk spor tarihinde önemli başarılara imza atan Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 72 Yaşında olan başarılı spor adamı Erman Toroğlu aynı zamanda 1, 77 boyundadır. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olan Erman Toroğlu daha sonra lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamlamıştır.

Erman Toroğlu hangi takımlarda oynadı?

Erman Toroğlu lise yıllarından sonra futbola Gençlerbirliği futbol takımında başladı. Gençlerbirliği'nde futbola defans ile başlayan Erman Toroğlu daha sonra 1967- 1969 yılları arasında Ankara Güneşspor ve 1969- 1977 yılları arasında ise Ankaragücü futbol takımında top koşturdu. Başarılı bir futbol hayatı olan Erman Toroğlu 1977- 1978 yıllarında Mersin İdman Yurdu futbol takımında oynadı. Başarılı spor adamı Erman Toroğlu Ankaragücü'nde oynarken 164 ile en fazla maça çıktığı takımda bulundu.

Erman Toroğlu'nun Futbol Kariyeri

Türkiye genelinde oldukça popüler olan Erman Toroğlu futbolu bu ülkeye sevdiren isimlerin başında yer alıyor. Özellikle çok küçük yaşlardan itibaren futbol ile uğraşan Erman Toroğlu gençlik yıllarında Gençlerbirliği futbol kulübünde futbol oynamaya başladı.

Başarılı futbolcu Erman Toroğlu daha sonra 1967- 1969 yılları arasında Ankara Güneşspor takımında forma giyerken 51 maçta 11 gol attı. Erman Toroğlu 1969- 1977 yılları arasında Ankaragücü futbol kulübünde yer aldı. Bu takımda ise 164 maçta oynayarak 4 gol attı. Futbolculuk kariyerine 1977- 1978 yıllarında Mersin idman Yurdu kulübünde devam eden Erman Toroğlu bu takımda da 14 maçta çıkarak 1 gol attı.

Erman Toroğlu Hakemlik ve Spor Yorumculuğu Kariyeri

Başarılı spor adamı Erman Toroğlu futbolu bıraktıktan sonra 1989 yılı itibari ile FIFA kokartı aldı. Daha sonra Erman Toroğlu büyük bir başarı ile 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti. Bu sürecin ardından ise Erman Toroğlu spor hayatına ara vererek siyaset hayatına atıldı. Bu süreçte Toroğlu Cavit Çağlar'ın daveti ile siyasete girdi. Bunun ardından ise Erman Toroğlu Şansal Büyüka ile birlikte uzun yıllar boyu televizyon kanallarında spor yorumcusu olarak görev aldı. Bu spor yorumlaması çok beğenilen Erman Toroğlu kariyerini spor yorumlama ve köşe yazarlığı yönünde sürdürmüş oldu. Başarılı spor adamı Erman Toroğlu şu sıralar da maç yorumlamaktadır.