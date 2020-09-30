Erman Özgür'den flaş Vida ve Beşiktaş yorumu...
Fanatik Gazetesi yazarı Erman Özgür, haftanın karşılaşmalarını ve enlerini Fanatik Youtube kanalında değerlendiriyor. Nihat Uzel’in sunduğu ve Erman Özgür’ün her hafta 'Haftanın En’lerini belirlediği programda, usta yazar Beşiktaş'ı ve takımın en fazla yıllık ücret kazanan futbolcusu Vida'yı eleştirdi. Vida ve Beşiktaş hakkında "hayal kırıklığı" yorumunu kullanan Özgür, haftanın tüm olaylarını Fanatik Gazetesi Youtube kanalında değerlendirdi.
Fanatik Gazetesi yazarı ve televizyon yorumcusu Erman Özgür, her hafta çarşamba günü Süper Lig'de "HAFTANIN EN İYİLERİNİ" sizler için değerlendiriyor. Haftanın olayı, haftanın hakemi, haftanın futbolcusu, haftanın golü ve daha fazlası Erman Özgür'ün yorumlarıyla sizlerle buluşuyor. Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları geride kalırken Erman Özgür, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında konuşurken, haftanın hayal kırıklığı olarak hem Beşiktaş'ı hem de Beşiktaş'ın stoperi Vida'ya eleştiri yöneltti. Süper Lig'de Haftanın En İyileri bu videoda!
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