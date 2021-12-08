Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, ligi düşünerek Frankfurt karşısında rotasyon yapmalı mı? Erman Özgür bu soruyu yanıtladı.

İşte Erman Özgür'ün yazısı:

“Öncelikle Avrupa mesaisinde hiçbir takımımız için iddiası kalmadı söylemini kabul etmek mümkün değil. Ülke puanı ve alınacak galibiyetin kulüplerin kasasına dövizin yüksekliği de düşünüldüğünde katkısı çok önemli. Fenerbahçe’nin de Frankfurt maçı özelinde rotasyonda kullanabileceği kaliteli isimler mevcut. Artık çıkış arayan ve kalitesini hissettirmesi beklenen Pelkas, ligde cezalı İrfan Can, hafta sonu dinlenmiş Sosa ve sağlık durumunun elvermesi halinde az dakika alsa bile Valencia gibi özel isimler Frankfurt maçı için kullanılabilir. Frankfurt’un bize göre iddialı olması ise çok önemli değil. Önemli olan telafisi kalmayan lig için kadrodaki tüm oyuncuları kullanabilme lüksüne sahip olabilmek. Eğer forma rekabeti yaratabilmek ve tüm oyuncuları hazırlayabilirken bir de Frankfurt maçını galibiyetle bitirebilirse hem Fenerbahçe hem de Pereira için büyük bir güven kazanımı olacaktır.”







