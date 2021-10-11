Süper Lig 'in 9. haftasında zirve mücadelesinde Trabzonspor , sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi yazarımız Erman Özgür, 4 soru 4 cevapta Fenerbahçe maçı öncesinde Trabzonspor'u değerlendirdi.

"Büyük maç dendiğinde, benim aklıma hem tecrübeleri hem de form durumları ile Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik üçlüsü geliyor. Bakasetas’ın şutörlüğü, Hamsik’in pas trafiğindeki üretkenliği ve Nwakaeme’nin denge bozacak yeteneği Trabzonspor’un en önemli kozları... Fenerbahçe derbileri ligde hiçbir iddiası olmasa bile çok başkadır Trabzon’da... Bordo-Mavililer’in içeride ya da dışarıda oyunu kontrol etmekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Özellikle skor dengede giderken, topun gerisinde çok adamla iyi savunan bir takım göreceğiz"

'Berat'a yük biniyor'

1 - Öncelikle ilk 8 haftalık bölümde Trabzonspor’un performansını nasıl buldunuz? Size göre eksiler ve öne çıkan pozitif detaylar nedir?

İlk 8 hafta özelinde Trabzonspor için en önemli detay; saha içi liderleri Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Edgar gibi oyuncuların sezona çok iyi başlamaları... Bunun dışında kıyaslama yapmazsanız Cornelius, potansiyelini defalarca ispat etmiş Gervinho ve Bruno Peres de uyum süreci yaşamayan, kalitelerini gösterme ihtimalleri yüksek oyuncular. İşin negatif tarafında ise top rakibe geçtiğinde savunmaya geçişte biraz ağır kalınması ve Berat’a bu konuda fazla yük binmesi var.

'Avcı riske girmez'

2 - Fenerbahçe derbileri Trabzonspor için çok önemlidir. Bu maçta taraftar desteğiyle birlikte nasıl bir oyun bekliyorsunuz takımdan?

Fenerbahçe derbileri ligde hiçbir iddiası olmasa bile çok başkadır Trabzon’da. Trabzonspor’un içeride ya da dışarıda oyunu kontrol etmekten vazgeçeceğini düşünmüyorum. Özellikle skor dengede giderken topun gerisinde çok adamla iyi savunan bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyorum. Rakip analizi üst düzey olan Abdullah Avcı’nın, skor bakımından risk almasına gerek olmadığı dakikalarda Fenerbahçe kalesine risk alarak gideceğini de tahmin etmiyorum.

'Fazlasına gerek yok'

3 - Derbide Trabzonspor adına hangi oyuncuların performansları öne çıkar? Abdullah Avcı açısından bu maçı kazanmak neler ifade eder?

Trabzonspor için büyük maç dendiğinde benim aklıma hem tecrübeleri hem de form durumları ile Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik üçlüsü geliyor. Duran toplar, Bakasetas’ın şutörlüğü, Hamsik’in pas trafiği ile oyunu rakip sahaya yığma konusundaki etkinliği ve üretkenliği, Nwakaeme’nin dengeli bir maçı kolayca değiştirebileceği yeteneği Trabzonspor’un en önemli kozları. Maçı kazanmak ya da kaybetmenin Abdullah Avcı’yı ne çok sert eleştiriye ne de haddinden fazla övgüye açık hale getirmemesi gerektiğini düşünüyorum.

'Sonuna kadar yarışırlar'

4 - Uzun bir aradan sonra ilk kez tüm camia sezon başından itibaren ‘şampiyonluk’ kelimesini telaffuz ediyor. Bu sene o sene mi?

Trabzonspor’un oyuncu kadrosunun kalitesi, Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’a geldiği andan itibaren gösterdiği tutum ve performans, Fenerbahçe maçından bağımsız şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağını vadediyor. Şampiyonluk yolunda bir çok ayrıntıyı doğru yerine getiren yönetimin devre arası hamleleri, oyuncuların şampiyonluğu ne kadar istedikleri de ‘bu sene o sene mi?’ sorusunun cevabını bulmamızı sağlayacak.