Erman Özgür, ligde açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un başarısını 4 soruda değerlendirdi: "Hoca ne oyuncuların ne de camianın başının dönmesine izin vermedi. Kalan fikstürde de maçları tek tek değerlendirecek bir Trabzonspor olacaktır. Farkın açılma ihtimali daha yüksek..."

AVCI'NIN FORMA ADALETİ!

1- 14. hafta sonunda en yakın rakibine 10 puan fark atmış bir Trabzonspor var. Fenerbahçe 'nin 12, Galatasaray 'ın 14, Beşiktaş 'ın 16 puan önündeler. Bu fark sadece Trabzonspor'un iyi gidişatının eseri mi yoksa diğerleri de ekstra kötü diyebilir miyiz?

Trabzonspor'un gösterdiği performans elbette çok sıra dışı. Özellikle de yaşanan sakatlıklara rağmen kadrodaki her oyuncunun kendini hazır tutmayı başarması, Abdullah Avcı'nın forma adaletinde yaptığı doğru seçimler de alınan katkının önemli detayları. Diğer şampiyonluk adaylarının kadrolarını hem Avrupa hem lig oynarken farklı sebeplerden dolayı iyi kullanamayışları da bu farkın sebeplerinden biri.





HOCA MÜSADE ETMEDİ

2- Sezonun ilk yarısında kalan 5 maçın 3'ü içeride ve fikstür konusunda da büyük maçları geride bırakmış bir takım var. Bu fark daha da artabilir mi, devreye kadar kaç puan alır sizce 5 haftada Trabzonspor?

Öncelikle alınan sonuçların iyi ya da kötü etkilerinin bir sonraki haftaya çok fazla yansıtılmayışı en çok da Abdullah Avcı başarısı. Zirvede yalnız kalmış olmasına, eksiklerine rağmen deplasmanda alınan derbi galiyetlerine ya da vasat kalan performanslarda alınan sonuçlara rağmen büyük tepkiler vermekten kaçınmak, oyuncular özelinde de sonraki haftaya sağlıklı hazırlanmayı beraberinde getirdi. Hoca ne oyuncuların ne de camianın başının dönmesine ya da karamsarlığa kapılmasına demeçlerindeki dengelerle müsade etmedi. O yüzden kalan fikstürde de maçları tek tek değerlendirecek bir Trabzonspor göreceğimizi düşünüyor ve farkın da açılma ihtimalini daha yüksek görüyorum.

PAS YERİNE DOĞRU OYUN

3- Eksiklerine rağmen bu periyotta 7'de 7 yapan Trabzonspor'un oyunu, Bakasetas ve Peres gibi iki net isim 11'e döndükten sonra daha da gelişir mi? Yani bundan daha da iyi oynayan bir takım mı göreceğiz?

Bu göz kamaştıran liderliğe rağmen Trabzonspor için eksik kalan tek şey oyunun keyifli tarafının eksik kalması. Sezon başında ideal kadro sahadayken daha sağlıklı yapılan pas trafiği, sakatlıklar çoğaldıkça yerini doğru oyuna bıraktı. Bakasetas'ın dönüşü ile santrfor arkasında yapılacak Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Bakasetas'ı içinde barındıran bir 11 işin keyifli tarafını zaten vadediyor. Bruno Peres elbette çok özel bir bek ama Dorukhan'ın da o bölgede çok iyi iş çıkardığını göz ardı etmemek gerek.

OLMAZSA OLMAZ 4 İSİM VAR

4- Son 3-4 maçlık periyota bakarsak sizce takımda en öne çıkan, takımı sırtlayan isimler kimler? Yani Abdullah hocanın olmazsa olmazı diyebileceğimiz oyuncular hangileri?

Trabzonspor'un omurgasını oluşturan Uğurcan, Edgar, Hugo, Nwakaeme, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas'ın yanında rekabetlerinden fayda sağlanan Berat-Siopis, Cornelius- Djaniny, İsmail-Trondsen gibi isimler var. Ama olmazsa olmaz diyeceğim 4 isim Nwakaeme, Hamsik, Bakasetas ve Edgar olur. Tabi unutmamak gerek ki Türk oyuncuların iyi sezon geçirdiklerinde hedefe ulaşmak daha kolaydır. Abdülkadir, Uğurcan ve Dorukhan bu şekilde devam ederlerse hem sportif başarı hem de kulüp ekonomisine çok büyük katkı yapmak için de ciddi aday olabilirler.















