Fanatik Gazetesi yazarı ve televizyon yorumcusu Erman Özgür, bundan böyle her hafta çarşamba günü Süper Lig'de "HAFTANIN EN İYİLERİNİ" sizler için değerlendirecek. Haftanın olayı, haftanın hakemi, haftanın futbolcusu, haftanın golü ve daha fazlası Erman Özgür'ün yorumlarıyla sizlerle buluşuyor. Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları geride kalırken Erman Özgür, Galatasaray’a övgülerde bulunurken Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkında ise eleştirilerini sakınmadı! Süper Lig'de Haftanın En İyileri bu videoda!