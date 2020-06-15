Yazarımız Erman Özgür Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi Sarı-Lacivertli takımın son durumunu değerlendirdi.

"Kişisel performansına bağlı!"

İki takım da 3 ay sonra sahaya çıktı ve maçlarının büyük bölümünü 10 kişi oynadı. Fenerbahçe mi yoksa Trabzonspor mu daha hazır göründü?

Geri dönüşün 2 takım adına da farklı olduğunu söylemek zor. Fenerbahçe için forvet hattındaki etkisizliğin yanında istenilen pas trafiği, oyun düzeni gibi konular hâlâ sıkıntılı. Yeni teknik direktör olarak Tahir Karapınar’ın bu takıma bir şeyler katabilmesi için çok zaman gerekli. Yani kısaca Fenerbahçe hâlâ kişisel performanslara bağlı olarak kazanacak ya da kaybedecek görüntüde. En güzel örneği de Kayseri maçı oldu. Kaliteyi artıran Vedat Muriç ve Emre Bölezoğlu hamleleri takımı bir anda yukarı seviyeye çekti ve sonuç geldi. Fakat Trabzonspor maçı için bu oyuncuları maça dezavantajlı başlanacağı için baştan düşünmek daha mantıklı. Trabzonspor ise daha hazır bir görüntü verdi. Sosa olmamasına rağmen Guilherme atılana kadar oynadıkları oyun ve pozisyon bulma becerileri oldukça tehditkârdı.

"Risk son 20 dakikada alınmalı"

İlk maç Trabzon’da ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sona ermişti. Bu skor göz önüne alındığında, Fenerbahçe’den nasıl bir futbol bekliyorsunuz?

Fenerbahçe için doğru strateji sabırlı oyun. Yemeden atılacak bir golün yettiği bir rövanş için dengede giden oyunda risk almak için son 20’yi beklemek mantıklı olacaktır. Bunun dışında büyük maçlar büyük oyuncu ister meselesine göre bu maç özelinde Mevlüt ve Ferdi için en azından Kayseri maçındaki görüntüleri üzerinden başlamaları yanlış bir maç. Son olarak Trabzonspor’un en sıkıntılı bölgesi olan savunmanın göbeğini hataya zorlayabilmek maçın hatta turun kaderini belirleyebilir.

"Konsantrasyon farkı dengeleri değiştirebilir"

İki takımın oyun yapısı ve kadrosunu düşündüğünüzde, birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları neler olur?

Trabzonspor taraftar baskısının olmadığı ve avantajlı başlayacağı rövanş için şanslı olan taraf. Forvet hattı ve özellikle savunma bekleri, Fenerbahçe’ye göre daha kaliteli ve form durumu yüksek. Tabii Fenerbahçeli oyuncuların sezonu kurtarabilmek adına kupada ekstra bir konsantrasyonla sahaya çıkma ihtimalleri tüm dengeleri değiştirebilir. Emre Bölezoğlu gibi önemli bir figürün, özellikle de Ozan Tufan yokken arkadaşlarını organize edeceği bir 60 dakika bile turu Fenerbahçe’ye getirebilir.

Kaptan Emre, Kayseri karşısında oyunda kaldığı 12 dakikada bir penaltı yaptırdı ve Gustavo’nun galibiyeti getiren golünde pası verdi. Ancak belki de bu istatistiklerden önemlisi takıma getirdiği kazanma isteği oldu.















