Erman Kunter'in koronavirüs test sonucu pozitif
Türk basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve günümüzde Cholet takımının başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Erman Kunter'in geçtiğimiz günlerde oynanan, Cholet-Asvel maçında virüs kaptığı ortaya çıktı.
Türk basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve günümüzde Fransız ekibi Cholet takımının başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Erman Kunter'in geçtiğimiz günlerde oynanan, Cholet-Asvel maçında virüs kaptığı ortaya çıktı.
Kunter için eski takımı Galatasaray'ın basketbol hesabı 'geçmiş olsun' mesajı paylaşırken kızı Roksan Kunter Özkan, yaptığı açıklama ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı