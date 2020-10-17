Türk basketbolunun efsane isimleri arasında yer alan ve günümüzde Fransız ekibi Cholet takımının başantrenörlüğünü yapan Erman Kunter'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Erman Kunter'in geçtiğimiz günlerde oynanan, Cholet-Asvel maçında virüs kaptığı ortaya çıktı.

Kunter için eski takımı Galatasaray'ın basketbol hesabı 'geçmiş olsun' mesajı paylaşırken kızı Roksan Kunter Özkan, yaptığı açıklama ile sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı



