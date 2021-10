Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu ve Harun Erdenay ile başkanlık yarışı verecek Erman Kunter, beIN SPORTS'ta İsmail Şenol'un sorularını yanıtladı. Liglerde katılım paylarını kaldıracaklarını belirten Erman Kunter, NBA'in de finansal departmanı ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

İşte Erman Kunter'in açıklamaları:

"Son 20 yılın 15 yılında aktif olarak Fransa'da antrenörlük yaptım. 2007'de SLAM dergisine bir röportaj vermiştim. Orada zaten bunları belirtmiştim. Çok büyük bir deneyimim var Fransa'da. Türkiye'ye mutlaka döneceğim ve burada öğrendiğim şeyleri Türk basketboluna geri vereceğim demiştim. Bugüne geldiysek, ne kazandıysak biz basketboldan kazandık ve geri verme zamanı. Bunun zamanının geldiğini düşünüyorum. Bazen Fransa lafını çok kullanıyorum. Fransa'nın milli takımlardaki başarısı meydanda. Fransa'da antrenörün çok büyüktür etkisi. Bütçeyi size verirler. Siz harcarsınız parayı. O bütçenin dışına çıkmak mümkün değildir. Özellikle bütçe kullanması, altyapı konusunda oralardan benim çok büyük avantajım var. Antrenörlük ve Fransa'da çalışmak bence artı şeyler getirecek. Bunu elbette Türkiye şartlarına adapte etmemiz gerekecek"

"Spor, basketbol bir yaşam biçimi. Biz onunla yaşamaya alışmışız. Bize kimliğimizi basketbol kazandırdı. Eğer biz doğru bir planla yola çıkarsak bence basketbol on binlerce çocuğun geleceğini değiştirecek. Bunu tabana yaymamız bence çok önemli bir katkı. Türkiye'nin bence buna çok ihtiyacı var. Ülkemizde spor yapmak isteyen gençlerimizin %8'ine spor yaptırabiliyoruz. Korkunç bir rakam. Bazı ülkeler %50-60'larda. Altyapı ve gençlerin yetiştirilmesi için onlara bir sürü şeyler kazandırmamız lazım. Takım sporunda başarılı olan hayatta da başarılı oluyor. Paylaşmayı biliyor, aynı hedeflere kenetlenmeyi biliyor. Çünkü pasa çok dayalı bir oyun"

"Dört tane vazgeçilmez dediğimiz unsurumuz var. Şeffaflık konusuna çok önem veriyoruz. Efe Aydan ile 212 kere birlikte oynamışız. Bu, onun röportajıyla başlayan bir süreç. Liyakattan, şeffaflıktan bahsediyordu. Sanki bir kıvılcımı o verdi. Türk basketbolunu orada da olsam yakından takip ediyorum. Liyakat, şeffaflık, verimlilik ve katılımcılık... Zaten düşündüğünüz zaman bunların hepsi birbirine bağlı. Nasıl bir federasyon olacaksınız dersen şeffaf olacağız. Şeffaflık nedir? Gizli kapaklı hiçbir şey olmaması gerekiyor. TBF'nin harcaması nedir, yayın hakları geliri nedir, sponsor gelirleri nedir? Bunlar şeffaf olursa her şey daha iyi olacak. Bir uluslar arası kuruluştan ayrı bir denetleme istiyoruz ve bunları yayınlamak istiyoruz"

"Liyakat, bizim hareket noktamızda çok önemli. Hak eden, hak ettiği yere gelmeli. Çok iyi tanıdığım, bu işe çok emek sarf eden ve Hidayet, Semih Erden gibi oyuncuları bulmuş isimlerden biriyle konuşuyorum, 'Ben oyuncakçı dükkanı açtım, bıraktım bu işleri. Bizi saymadılar, görmediler' diyor. Hak eden, hak ettiği yere gelecek. Bu liyakat işi bizim için çok önemli"

"Savurganlığı ortadan kaldırdığınız andan itibaren veriminiz artacak"

"Herkese açık olacağız. Bütün liglerin kararlarını ortak olarak almasını istiyoruz. Mutlaka lig koordinatörleri falan olacaktır ama bunu da kulüplerin seçmesini istiyoruz. Böyle bir projemiz var"

"Herkesin katıldığı bir şey olması lazım. Tepeden inme kararlara pek sıcak bakmıyoruz. Yapmayız böyle bir şey. Bir manası yok ve benimsenmeyen bu tip kararlar sonrasında birçok sorun çıkarıyor"

"Kadın basketboluna yönelik pozitif ayrımcılığımız var. Kadın basketbolunu kadınlar idare etsin. Onların koordinatörlüğünü kadınlar yapsın. 2011 ve 2013'te bizim milli takımımız iki kere podyuma çıkmış. Aradaki olimpiyatta da beşinci olmuşuz. Ama ondan sonrası tam bir kaos. Bütün kadın takımlarımızla görüştüğümüzde büyük bir sorun olduğunu görüyoruz"

"Voleybola tatlı bir kıskançlık duyuyorum. İlk sorduğum şey voleybol hakkında, 'Bu takımın arkasından gelen var mı?' ve 'Var' diyorlar. İnsan imreniyor"

"Voleybolda tabana çok yayılmışlar. Bizim TBF olarak iletişimimiz de kötü. Voleybol bunu çok iyi kullandı. Biz aynı başarıları yaşayıp durmuşuz. Küçücük şehirde 5 tane voleybol takımı kurulmuş, 2 tane basketbol takımı kapanmış. Voleybol da bizim sporumuz ama basketbol adına kötü şeyler. Basketbol, bugün hala dünyada voleybolun çok önünde. Ağırlıklı olarak futboldan sonra gelen ikinci spor konumunda. İlginç şekilde Fransa'da ikinci spor finans olarak rugbydir. Fransa'da bir rugby takımının bütçesi 30 milyon Euro falandır. Basketbol, biraz daha geriye giderse başka sporlar yerini dolduracak. Bunu durdurup tabana büyük çaplı yayılmamız lazım"

"Tabana yayılmak için mutlaka sosyal sorumluluk projelerini geliştirmemiz lazım. Biz, kulüplerden bir günlüğüne bir oyuncularını istiyoruz. TBF'nin misafiri olarak... Bunu da resmi kontratların içine koymak durumundayız. TBF'nin organize ettiği Süper Lig 'de oynarken bir günlüğüne bizimle olacak. Organizasyon Van'da mı gidip orada bulunacak ve o çocuklar ona bir kere dokunacak, görecek. Bu, çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. İdoller yaratmalıyız. NBA'in en güzel becerdiği şey budur. Onlar yıldız yaratıyorlar. Adamın belki de kapasitesi yok o kadar ama yaratıyorlar. Bizim bunları yaratıp tabanı güçlendirmemiz lazım"

"Antrenör olarak her yere ulaşabilmemiz lazım. Kulüpleri toplamalıyız. Tabana yaydığımız zaman, altyapıya önem verdikleri zaman arkalarında bir gücün olduğunu hissettirmemiz lazım"

"Kulüpler çok yalnız hissediyorlar. En ufak bir destek görmediklerini belirtiyorlar. Şevklerini kırıyor kulüplerin"

"Kulüplerde uzun süredir olan maddi sorunlar var. Bazılarının malzeme sorunları var. Bazılarının deplasmana giderken yaşadıkları zorluklar var. Ben, antrenörlerle de konuşuyorum. Konuştuğum antrenörlerden benim aldığım izlenim iyi, yetenekli ve bilgili oldukları yönünde. Çocuklar yetenekli ve kiminle konuştuysam ben çok yetenekli görüyorum. Belli ki eğitim kurulları iyi çalışmış. Kesinlikle iyi antrenörler olduklarına inanıyorum. Kendilerini yalnız hissetmemeliler"

'Katılım ücretlerini mutlaka kaldıracağız'

"Gelirlerle ilgili hareket noktamızda kadın - erkek her lige ayrı bir sponsor adına çalışıyoruz. Sponsorları bulmak çok zor bir şey değil ama her lige ayrı bir sponsor... Dünyanın hiçbir yerinde katılım parası falan yoktur. Tam tersine katılımı artırmak lazım. Taban genişlerse elit sporcu sayısı artacaktır. Katılım ücretlerini mutlaka kaldıracağız. Dereler kurursa bir gün nehir de kurur. Alt liglerden oyuncu gelmiyor. Mutlaka ve mutlaka sezon başında teşvik vereceğiz. Hepsini merkezi bir yerden idare etmemiz mümkün değil. Her ligi ayrı ayrı koordine edeceğiz. Biz onlar için çok çalışacağız"

"Korkunç bir savurganlık var. Bizim için hiç kabul edilebilir bir şey değil. Bu savurganlığı ortadan kaldırsak bence %50 problem ortadan kalkacak"

"TBF'nin bütçesi Fransa ile aynıdır. Almanya ve İtalya'dan fazladır. İspanyollardan geridedir. Bütçe olarak ilk 3'ün 4'ün içinde. Ciddi gelir kaynağı var. İki tane yabancı şirketle görüşüyorum. Direkt sponsor olmak istiyorlar. Hazırlar yani. Mühim olan onların önüne bir şey ile gitmek. Madem sponsor oluyor geri dönüşü olması gerekiyor"

'NBA ile iletişim halindeyiz'

"NBA ile de ilişki halindeyiz. Finansal departmanıyla görüşüyoruz sürekli"

"TBF'nin çok imkanı var. Sponsor bulabiliyor ama fazlasını kulüplere aktarabiliyor mu? Bence hayır. Bütçenin üstüne çıkılan sponsorlarda bunu kulüplere aktarmak lazım. Ticari bir kuruluş değiliz. Para kazanmak için kurulmuş değildir. TBF'nin kulüplerden daha fazla imkanı var. Kulüplerin denetimini de mutlaka yapmak lazım. Bu katılımları falan ortadan kaldırdığınız zaman kulüpler zaten nefes almaya başlayacak. Her şeyi tamamen sıfırlayıp yeni bir sayfa açmamız lazım. Belki kulüplerin borçlarını sıfırlayacağız ve o zaman denetleme getirebiliriz. Kulüplerin denetlenmesi çok önemlidir. Ben Fransa'da aylık bin dolara oyuncu alamadım çünkü bütçem doluydu. Şimdi katılırken para veriliyor. Kulüplerden bir şey almayacağız ki hesap sorabilelim. Şimdi hesap soracak bir şey yok ki zaten kulüpler borçlu. Kulüplerin kontrat ve bütçe durumlarını iyi kontrol etmek lazım. Dava dosyaları azalmaya başladı. Kulüpler, çok dikkat etmeye başladı. Tüm bunları kulüplerle ortak bir karar almamız lazım"

"Nasıl bir denetime açıksak kulüpler de denetime açık olacak"

"Bu CEO'luk sistemi yanlış. Holdinglerde, şirketlerde olabilir. Biz, Yönetim Kurulu'na bağlı komitelerle hareket etmeyi planlıyoruz. İşletme okudum ama finans benim işim değil. Yine de ekibimizde bu konuda çok deneyimli arkadaşlar var. Disiplin Kurulu bizim için çok önemli. Orada bir kayırma var. Aynı disiplin ihlalini yapan iki kişi, farklı farklı cezalar almış. Bu izah edilecek bir şey değil. Bu, tamamen ortadan kalkması gereken bir şey. Böyle olunca inandırıcılığı kalkıyor. Ayrıca çoğu dava, tahkimden dönüyor. Demek ki bir yanlış var. Eskiden çok az dönerdi"

'Hakemlerin büyük tedirginliği var'

"Hakemlik müessesi, tamamen camiadan kopmuş durumda. Kırılmış bu bağlar. Takımların hakemlere hiçbir güveni kalmamış. Hakemlerin büyük bir tedirginliği var. Arkalarında duran yapı sağlam değil. Hakem, kendine olan güvenini kaybettiği an bu işin içinden çıkılmaz. Bir de camia ona olan güveni kaybetmiş"

"Nasıl diyoruz ki altyapıdan oyuncular tarayacağız hakem taraması da yapmamız lazım. Çok geride kalan, eski sistem bir eğitim var. 40 senedir aynı eğitimi kullanıyoruz. Bazı insanlar da hakem olacak. Bunların mutlaka ve mutlaka önünü açacağız. 28 ile sıkışmış bir basketbol var. Hakemler de öyle olmuş. Eskiden Süper Lig'de takımı olmayan hakemler vardı ama artık kalmamış. Yaş haddi getirilmiş. O hakemleri farklı şekillerde kullanmamız lazım"

"Menajerler var. Bunu inkar edemeyiz. Bu bir parça. Oyuncu temsilcisi de var bu işte. Çok önemli. Bunu inkar edemezsiniz. Yönetmelik var ama hep liyakata geliyoruz. Bazıları için başka türlü çalışıyor. Olmaması lazım. Mutlaka Türkiye'de çalışacak olan menajerlerin Türkiye'de bir ortaklığı olması lazım. Kanada'dan Muğlaspor'a oyuncu satmak gibi bir şey olmamalı. Yönergede var ama uygulanmamış. Kontrata bunu koymak lazım"

"Basketbol lisesi çok önemli. Bir basketbol lisesi projemiz var. Voleybolun uyguladığı bu sistemin çıkış noktası Paris'teki 28 branşlı okul. Bizi ilgilendiren kısım basketbol tarafı. Bu lise için bayağı bir çalışma yaptık. Özellikle spor ve eğitimin beraber yürümesi konusunda Efe Aydan'ın büyük çalışmaları var. Burslu olacak. Liseyi bitirdiği zaman kulüplere veririz. NCAA'e yakın bir sistemdir. İlk 3 senelik imzaladığı dönem kontratı bir oyuncu temsilcisi olamaz. Sonrasında gayet doğaldır zaten. Bu birinci proje. İkincisi bunun devamında buradan çıkışlara üniversite kontenjan bursu yapabiliyor muyuz onun için uğraşıyoruz. YÖK ile ilgili bir konu. Efe, onun için çok uğraşıyor. Lisede hakemlik eğitimi de alacak çocuklar. Biz, kitap sevmiyoruz. Sporun kitabı olur. Hakem kitabı... Herkes elit sporcu olamayabiliyor. Sakatlanıyor bazı çocuklar veya sevmiyor. Ama hakemi de oradan yetiştirmeye başladığımız zaman 10 sene sonrasında sorun yaşamayız"

"Eğitim ve sporun beraber yürümesi bizim için çok önemli"

'Abdi İpekçi'nin durumu içler acısı'

"Abdi İpekçi konusunda biraz bence acele edildi. Yıkım kararı çabuk verildi. Sonra da yapılamadı. Tesisler konusunda yerel yönetimlerle mutlaka ama mutlaka işbirliği yapmamız lazım. Yerel yönetimler çünkü oradaki vatandaşlara temas eden kişiler. Avrupa'da sporun en büyük destekçileri yerel yöneticiler. Yerel yönetimsiz spor yapılamaz. Abdi İpekçi konusunda yerel yönetimle mutlaka bir işbirliği yapılması gerekiyor. Basketbol, ikinci mabedini kaybetti. Spor Sergi'de başladık ve Abdi İpekçi'nin son dönemine denk geldik. Bence çok acele edildi. Yerel yönetimlerle yeterli temas olmadığından bu projenin durduğunu düşünüyorum. Orayı görüyorum. Çok içler acısı bir durum. Kolay da değil. Bugün startını verseniz 2-3 senelik iş"

'Nando De Colo'nun performansı sonrası NBA patentli oyuncumuzu yolladık'

"Yabancı kuralı konusu o kadar basit ki. 2008 falandı ve altyapıya çok önem veriyoruz orada. Nando De Colo'yu A takıma aldık. Sezon ortası eski kulübüm Cholet'ye geri döndüm. Hiç oynamamıştı o sezon. 5 dakika falandı ortalaması. Antrenmanlar falan iyi oynuyor. O zaman da NBA patentli bir oyuncu vardı. Fakat Nando ondan daha iyi oynuyor. Başkana dedim ki NBA patentli oyuncuya boşuna para veriyoruz. Kontratını feshettik. Nando'yu oynatmaya başladık. 1 sene sonra da MVP oldu zaten. Benzerini Rodrigue Beaubois için de yapmıştım ben. Tabandan oyuncu gelmeye başladığı zaman yabancı aramazsın zaten. Üst limitiniz var. Kimse seni mecbur etmiyor. Yanlış spor politikaları... Banvit Kulübü, kapandı Türkiye'de. Eskisi kadar büyük bir kaynak yok. Banvit, göz göre göre gitti. Bu, bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey. Yabancının sayısı hiç önemli değil. Alttan oyuncu gelmeye başladığı zaman bunu konuşmayız bile. Kulüpler de ne yapsın? Oyuncu gelmiyor aşağıdan. Ergin'in iyi Türk oyuncusu olup oynatmaması mümkün değil"

"Türkiye'de çok kapasite var. 3x3 ciddi bir şey. Biraz daha az takım sporu ama burada da bir liyakat olması lazım. Kimseyi kayırmayacaksınız. Burada bir seçme yapılacak. Olimpiyat konusunda ilk hedef 2024 Paris Olimpiyatları'dır. Bir hedef o. Kadın ve erkek takımlarımızın ikisinin birden oraya gitmesi lazım"

"NBA'de oynayan oyuncularımız var. Dünya bunun çözümünü bulmuş. Temsilciniz olması lazım ABD'de. Onlar ile devamlı temasta olan bir temsilci olması lazım"

"Bütün takımların bizim gibi problemleri var. FIBA ile EuroLeague'in problemleri var. Takvimler çatışıyor. Bunları çözmek lazım"

"Bizim görevimiz milli takıma en iyi imkanları sağlamak. Kadın ve erkek iki takımla birlikte Paris Olimpiyatları'na katılmak istiyoruz"

"Büyük arenalar sistemi bitti. 12000'lik salon yerine 4000'lik 3 tane salon yaparım. Gideri daha az. Daha fazla basketbol imkanı sunarım"

"Mesajımız, 'Oyunu değiştir'"