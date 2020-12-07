Erman Kılıç, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birçok Süper Lig takımında forma giydi. 24Erzincanspor'da Kerem Aktürkoğlu'nun takım arkadaşıydı. Şu anda 24Erzincanspor'un sportif direktörlüğünü üstlenen Kılıç, genç oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti. Kerem'in çok iyi bir hücum oyuncusu olduğunu belirten Erman Kılıç, "Alt liglerde oynamak zordur. Başarılı olmak, daha iyi yerlere gelmek için yüksek kontsantrasyonun yanı sıra çok çalışmanız ve hayallerinizin olması gerekir. Kerem'e bunların hepsi vardı. Bu sayede istediği takıma gitti" ifadelerini kullandı.

'Aidiyet duygusu yüksek'

Kılıç, Galatasaray formasıyla ilk golünü Hatayspor'a atan 21 yaşındaki Kerem'in yüksek aidiyet duygusu olduğunu belirtti. Erman Kılıç, "Özellikle kendisine inanıldığını, güvenildiğini hissederse çok fayda sağlar. Başarılı olmak için gereken birçok özelliğe sahip" yorumunu yaptı.

Murat Akbaş