Erman Eltemur: Olimpiyatlara gitmek için elimden geleni yapacağım

Kumite 75 kiloda mücadele eden Erman, koronavirüs salgını süreci ve hedefleriyle ilgili video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen organizasyonlar sebebiyle ilk etapta olimpiyat kotası alamadığını anlatan milli sporcu, gelecek yıl düzenlenecek eleme müsabakalarında başarılı olarak Tokyo’ya gitmek istediğini belirtti.

Olimpiyatlarda karatede her sıkletten 10 sporcunun mücadele edeceğini vurgulayan Erman Eltemur, şunları kaydetti:

"Ben, 75 kiloda mücadele ediyorum. Sıkletimde şu anda dünyada 6. sıradayım. Koronavirüs nedeniyle Avrupa Şampiyonası ile 3 organizasyon iptal edildi. Bizim sıklette ilk 4 doğrudan olimpiyata gidiyor. O anki puana göre olimpiyata gidecekler seçildi. Ben 6. sırada kaldığım için gidemedim. Bu organizasyonlar iptal olmasaydı, ilk 4’e girmek için 2 maç kazanmama bakıyordu. Olimpiyatlara doğrudan gidebilecek pozisyondaydım. Kısmet böyleymiş. Bir eleme organizasyonu daha var. Oradan da 3 sporcu gidecek. Bunun haricinde 2 wildcard ve 1 de ev sahibi olmak üzere olimpiyatlarda toplam 10 kişi mücadele edecek. Olimpiyatlara gitmek için elimden geleni yapacağım. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için sabırsızlanıyorum. İnşallah çalışarak Tokyo Olimpiyatları’nda olacağız."

Erman, Karate Milli Takımı’nın Tokyo’ya en hazır şekilde gideceğini belirterek, "Karatenin ilk defa olimpiyatlarda yer alması camiamız açısından, bunun bu döneme gelmesi de bizim açımızdan büyük bir mutluluk kaynağı. Sadece hayallerimizi 1 sene ertelemiş olduk. Karate Milli Takımı olarak gelecek sene aynı motivasyon ve istekle oraya gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kasım ayında Dünya Şampiyonası’nın yapılmasının planlandığını aktaran Erman Eltemur, "Dünya Şampiyonası’nda altın madalya almak istiyorum. Kariyerimde 21 yaş altı ve gençlerde dünya şampiyonluğu vardı. Büyükler kategorisinde de şampiyon olup, onu da koleksiyonuma eklemek istiyorum. Olimpiyatlara da dünya şampiyonu unvanıyla gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Antrenman programımız ciddi derecede etkilendi"

Salgın sürecinde sosyal izolasyon nedeniyle profesyonel sporcuların antrenman programının olumsuz etkilendiğini kaydeden 26 yaşındaki karateci, "Bu süreç tüm dünya için zorlu geçtiği gibi biz profesyonel sporcular için de zorlu geçiyor. Olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Bu, bizim antrenman programımızı ciddi derecede etkiledi. Biz de bu süreci olabildiğince evde kalarak, antrenman yaparak atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede bu günler geçecek ve tatamimize yeniden kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisi gibi karateci olan kız kardeşi Eda Eltemur ile çalıştığını aktaran milli sporcu, "Benim diğer rakiplerime göre bir avantajım var. Kız kardeşim de karateyle uğraşıyor. Babam da bizim hocamız. Babam evinin bir odasını antrenman odası yaptı. İçine koşu bandı, ağırlık ve tatami koydu. Kendi spor salonumuz da var. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde evde antrenman yapıyoruz. Diğer günlerde de emniyetten izin alarak sadece kendim ve kız kardeşim için salonda çalışıyoruz. Diğer sporculara göre kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşi Eda Eltemur’un da kendisi gibi milli sporcu olduğundan bahseden Erman, "Akdeniz Oyunları finalisti, Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde ikinci oldular. Premier liglerde kürsülerde yer aldı. Eda ile Meltem Hocaoğlu aynı sıklette. Meltem’in puanı daha öndeydi. Meltem kotayı aldı. İkisi de bizden. O sıklette kota alalım da kimin gittiğinin önemi yok." şeklinde konuştu.

Karate antrenörü olan babalarının üzerlerinde çok büyük emekleri olduğunu dile getiren Erman Eltemur, şunları kaydetti:

"Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Cefayı o kadar yıl hem gördüm hem yaşadım. Maddi, manevi bütün zorluklarla başa çıkıyorsun. Allah babamdan razı olsun. Babamın bize karşı fedakar davranışı bizim buralara gelmemizin en büyük vesilesi. Bundan dolayı çok gururluyum. Onu olimpiyatlarda madalya alarak daha da gururlandırmak istiyorum. Bizim için yaptıklarının yanında bizim ona olimpiyat altın madalyası vermemiz hiçbir şey. Kendisi, her antrenmanda da ’Tarihe geçeceğiz.’ der. Bizi motive eden, bize kaybettiğimizde de inanan, neler yapabileceğimizi bilen birisi var. Bu mükemmel bir duygu. Senin kazanmanı senden fazla isteyen biri varsa kendini ona sorunsuz şekilde teslim edebiliyorsunuz. Bu da insanı başarıya götürür."