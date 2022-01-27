Avrupa devlerinin transfer listesinin ilk sırasında yer alan, Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuştu. Norveçli yıldız, açıklamalarında Lewandowski'yi de öven sözler kullandı.

Sky Sports'a konuşan Norveçli golcü, hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili olarak, "Gerçekten bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum. Birçok kişi bu konu hakkında konuştu. Şimdi, fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu konu hakkında söylediğimi söyledim ve devam ediyoruz." dedi.

1 numara Lewandowski

FIFA 'The Best' ödüllerinde yılın en iyi 11'ine seçilen Haaland, en iyi futbolcu sıralamasında kendi tercihinin nasıl olacağı sorusuna, "Bu iyi bir soru ama bence bir numara Lewandowski demeniz gerekiyor. Sonrası için Benzema da harikaydı ama Messi de olağanüstüydü. Yani Benzema ve Messi benim için ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor.

"En sevdiğim yemek kebap"

En sevdiği yemek hakkında da konuşan Haaland, kebabı çok sevdiğini dile getirerek, "Kebabı gerçekten seviyorum. Bu her zaman yediğim anlamına gelmiyor. Ülkemdeyken yılda birkaç kez yiyorum, neredeyse hiç yemiyorum ama yine de en sevdiğim yemek." sözlerini söyledi.



