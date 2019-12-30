Bu sezon Avrupa futbolunda adından sıkça söz ettiren Avusturya temsilcisi Salzburg’un forveti Erling Haaland’ın yeni adresi belli oldu. Manchester United, RB Leipzig ve Juventus’un da peşinde olduğu Haaland, 30 milyon Euro (199 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Borussia Dortmund’a imza attı.

4.5 yıllık sözleşmeye imzasını atan 19 yaşındaki Norveçli futbolcu, Salzburg’un elendiği Devler Ligi’nde oynamaya Dortmund’la devam edecek. Haaland, bu sezon 22 maçta 28 gol ve 5 asistle oynadı.