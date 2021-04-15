Erling Haaland transferi kulüplere 'pes' dedirtti

Erling Haaland'ın yıllık 40 milyon euro maaş talep ettiği ve birçok isteğinin d kulüpleri 'pes' dedirtme noktasına getirdiği iddia ediliyor. ingiliz basınından Goal'un haberine göre genç forvetin transferinde bir Premier Lig kulübü geri adım attı ve transfere noktayı koydu.

Barça ve Real'e göre de zor...

Tüm turnuvalarda 7 maçtır gol atamayan Haaland'ın piyasa değeri yaklaşık 120 milyon euro olarak gözüküyor.Başarılı oyuncunun babası ile menajeri Mino Raiola, hem Barcelona hem de Real Madrid kulübüyle görüşmelerde bulunmuştu ancak İspanyol medyas da Haaland'ın dev maaş talebi yüzüdnen transferin gerçekleşmesinin çok zor olduğunu yazıyor.

20 yaşındaki yıldız forvet bu sezon çıktığı toplam 35 maçta 33 gol, 10 asistlik performans sergiledi.





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