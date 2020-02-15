Erling Haaland tarihe geçti Borussia Dortmund farka koştu
Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt’u konuk eden Borussia Dortmund, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi 1 golle tamamlayan Dortmund'un yıldız oyuncusu Haaland, Bundesliga tarihinde ligde çıktığı 5 maçta 8 gol atan ilk oyuncu oldu.
Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı’nda Eintracht Frankfurt’u konuk etti.
Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek’in golüyle 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Norveçli golcü Erling Haaland, Bundesliga tarihinde ligde çıktığı 5 maçta 8 gol atan ilk oyuncu oldu.
Bu galibiyetin ardından Borussia Dortmund puanını 42’ye çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.