Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde önceki akşam tam 8 karşılaşma oynandı. Ancak gecenin kahramanı Redbull Salzburg’un Norveçli genç yıldızı Erling Haaland oldu.

Avrupa futbolunun yeni prensi olarak adlandırılan 19 yaşındaki oyuncu, Napoli’nin Salzburg’u 3-2 devirdiği karşılaşmada takımının iki golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, attığı gollerle tarihe geçti.

Haaland, Şampiyonlar Ligi arenasında çıktığı ilk 3 maçta 6 gole ulaşan ilk oyuncu oldu. Şu anda dünya futbolunun en iyileri arasında gösterilen Lionel Messi, Kupa 1’de 6 gole ilk 17 maçta, Cristiano Ronaldo ise ilk 32 maçta ulaşmıştı.

Haaland bu sezon forma giydiği 13 maçta 20 gol, 5 asistle oynadı ve istatistikleri altüst etti.