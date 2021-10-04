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Erling Haaland resmen açıkladı! Türkiye maçında yok

Norveç Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Erling Haaland'ın milli takıma katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu. Böylece Haaland, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

04 Ekim 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Erling Haaland resmen açıkladı! Türkiye maçında yok

Norveç'in golcüleri Erling Haaland ve Alexander Sörloth, 8 Ekim'de Dünya Kupası Elemeleri maçında Milli Takımımız'a karşı sahada olamayacak. Norveç Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Erling Haaland'ın milli takıma katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu. 21 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Norveç Milli Takım kadrosunda yer alamayacağını resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Haaland, "Norveç Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacağım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.


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