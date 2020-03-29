Erling Haaland mı? Robert Lewandowski mi? 2019-20 en golcüleri..

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm liglere ara verildi. Avrupa'da son maç oynana kadar geçen süre en çok gol atan oyuncular ise belli oldu. Sezona damga vuran iki oyuncu ise Bundesliga'dan çıktı. Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski rekorları alt üste ederken devre arasında Salzburg takımından B. Dormund'a gelen Erling Haaland ise yeni süper star konuma geldi. İtalya'da ise Lazio'dan Milli golcü Ciro Immobile inanılmaz bir performansı gösterdi.

Lewandowski 33 maç 39 gol

Robert Lewandowski bu sezon müthiş bir performans göstermişti. Polonyalı oyuncu 33 resmi maçta 39 gol atıp maç başına 1,18 ortalama yakalarken ilk 11 haftanın tamamında gol atıp sezan üst üste en çok maç gol atan oyuncu rekoru ile başlamıştı. (16 gol)

Lewandowski ayrıca Bayern Münih'in deplasmanda Kızılyıldız'ı 6-0 yendiği karşılaşmada 53. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirip ardından 60, 64 ve 68. dakikalarda da üç kez daha sahneye çıkmış böylece 15 dakika içinde dört gole imza atmayı başarmıştı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu olmuştu.

Lewandowski ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında en çok gol atan oyuncular arasına girdi. Grup aşamasında beş maça çıkp 11 gol atan Lewandowski bu alanda Messi ve Ronaldo ile birlikte ilk üç sırada yer aldı.

Erling Haaland 33 maç 40 gol

2000 doğumlu Norveçli oyuncu Haaland ise bu sezona adeta damga vurdu. Salzburg ve B. Dortmund formaları altında bu sezon 33 resmi maça çıkan Haaland 40 gol atmayı başardı. Haaland Almanya Bundesliga'da oynadığı 8 lig maçında 9 gol atıp bu alanda en yüksek değere ulaşan oyuncu olurken Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atmayı başardı.

İlk maçında en kısa süre hat-trick yapan oyuncu

Erling Haaland, Bundesliga'daki ilk maçında hat trick yapan 7. futbolcu oldu. Haaland bunu 23 dakikada başardı ve bu alanda ilk sırada yer aldı.

Bir devrede hat-trick yapan en genç oyuncu

Erling Haaland, Genk karşısında ilk yarıda 3 gol atmış ve Şampiyonlar Ligi'nde bir devrede hat trick yapan en genç futbolcu olmuştu. Haaland ayrıca ilk 3 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol atıp bu alanda da rekorun sahibi oldu.

İlk 3 maç 7 gol

Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak adlandırılan Bundesliga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve La Liga'da ilk 3 maçında en fazla gol atan futbolcu yine Haaland oldu. Haaland, Dortmund ile ilk 3 maçında tamamında oyuna sonradan girip 7 gol attı.









Ciro Immobile 33 maç 30 gol

Lazio forması giyen Ciro Immobile, corona virüs salgını çıkana kadar müthiş bir performans göstermişti. Serie A'da 26 maçta 27 gol atan İtalyan oyuncu toplamda ise 33 maçta 30 gole ulaşmış ve gol krallığı yarışının en büyük adayı olmuştu. Ciro Immobile, İtalya ligi rekoruna koşuyordu.

Mbappe 33 maç 30 gol

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle bazı maçları kaçırmasına rağmen Kylian Mbappe 33 maçta 30 gol atmayı başardı. PSG forması altında beş farklı turnuvada 30 gol atan 1998 doğumlu oyuncu arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



