Erling Haaland herkesi büyüledi!

İngiltere Premier Ligi'nde derbide Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı sahasında 6-3 yendi. Phil Foden ve Erling Haaland, 3'er gol atarak yıldızlaştı. Haaland, 3. kez hat-trick yaparak, Premier Lig'de bunu en hızlı başaran (8 maç) oyuncu unvanını elde etti. Daha önce rekor, 48 maçta Michael Owen'a aitti. Ligde14, toplamda 23 golü bulunan Norveçli süperstar, puanlama konusunda cimri olan Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından 10 üzerinden 10 puan alarak, gazetenin 10 puan verdiği tarihteki 13. futbolcu unvanını elde etti.

22 yaşında Cristiano Ronaldo'nun 50, Lionel Messi'nin 44 golü bulunurken, genç forvet 22'sinde toplamda 173 gole ulaştı. Bu arada derbi zaferi sonrası İngiliz gazetesi Daily Mirror manşetinde, ABD yapımı 'Sex and the City' dizisinin adından yola çıkarak, 'Six (6) and the City' başlığını attı.