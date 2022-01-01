Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'dan Real Madrid ve Barcelona taraftarlarını heyecanlandıracak açıklama. Norveçli futbolcunun gelecek sezon İspanya'da oynayacağını söylediği iddia edildi.

AS'ta yer alan habere göre tatilini İspanya Marbella'da geçiren Haaland, kendisini tanıyan bazı taraftarların gelecek sene nerede oynayacaksın sorusuna, "Burada, İspanya'da oynayacağım" cevabını verdi.

Haaland'ın bu yanıtının ardından akıllara Real Madrid ve Barcelona geldi. İsmi iki takımla da sık sık anılan yıldız golcünün hangi kulübe transfer olacağı belirsizliğini korurken, Barcelona'nın ekonomik sıkıntıları nedeniyle oyuncuyu transfer etmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Alman kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund ile 16 maça çıktı ve 19 gol, 5 asistlik performans gösterdi.







