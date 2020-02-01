Erling Haaland atıyor Borussia Dortmund kazanıyor
Bundesliga'nın 20. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 mağlup etti. Union Berlin ağlarına 2 gol bırakan Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Haaland, Bundesliga’da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında Union Berlin’i 5-0 yendi.
Ev sahibi ekibin golleri 13. dakikada Jadon Sancho, 18 ve 76. dakikalarda Erling Haaland, 68. dakikada Marco Reus ve 70. dakikada Axel Witsel’den geldi.
Borussia Dortmund puanını 39’a çıkarırken, Union Berlin’in ise 23 puanda kaldı.
Sarı-siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg’dan 20 milyon euro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland, Bundesliga’da oynadığı 3 maçta toplam 7 gole ulaştı.
Borussia Dortmund’un son 3 maçta 5’er gol atması da dikkat çekti.