Avrupa’nın bu sezon en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Avusturya ekibi Salzburg’un forveti Erling Haaland için İngiliz devi Manchester United, tüm kozlarını oynamak için harekete geçti. Normalde sözleşmesinde serbest kalma bedeli 20 milyon Euro olan Haaland için United’ın, devre arasında transferi bitirmek adına tam 80 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

RB Leipzig ve Dortmund’un takibinde olan 19 yaşındaki futbolcunun ise dün soluğu Manchester’da aldığı ve sözleşme şartlarını görüşmek için Kırmızı Şeytanlar’la masaya oturduğu öne sürüldü. Norveçli yıldız, şu ana kadar 22 maçta rakip filelere 28 gol attı.