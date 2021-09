Mesut Özil, Cenk Tosun ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerin menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, FANATİK'e konuştu. Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim ve Arda Turan gibi isimlerden çok şey öğreneceğini söylerken, Marcao ile yaşanan üzücü olayın genç futbolcunun babasının rahatsızlık geçirmesine neden olduğunu belirtti. Söğüt, olay sonrasında Galatasaray Kulübü'nün 150 bin euro para cezası vermesini ve kadro dışı bırakmamasını eleştirdi.

Mesut Özil'in Katar'a transfer olacak söylentilerini ise net bir dille yalanlayan Söğüt, yıldız futbolunun sponsorluk anlaşmaları ve işleri nedeniyle Katar'a gittiğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Erzurumspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Cenk Tosun için ise Erkut Söğüt, kısa süre içerisinde oyuncusunun iyi duruma geleceği ve Everton'da forma giymek için hazırlandığını söyledi.

İŞTE ERKUT SÖĞÜT'ÜN FANATİK'E YAPTIĞI O AÇIKLAMALAR:

"TERİM VE ARDA TURAN'DAN ÖĞRENECEĞİ ŞOK ŞEY VAR"

Fatih Terim gibi tecrübeli ve başarılı bir hocanın yönetiminde gelişmesi Kerem için çok büyük bir avantaj. Ozan Kabak ve Emre Belözoğlu gibi birçok Türk genci milli takıma ve Avrupa futboluna kazandırdı. Kerem için her konuda zamanlamayı en iyi bilen hocasıdır.

Saha kenarında Fatih hocası, saha içinde ise Arda ağabeyi gibi tecrübeli insanların yanında olması büyük bir şans. Arda’dan öğrenebileceği çok şey var.

"MARCAO OLAYI SONRASI BABASI RAHATSIZLANDI"

Marcao saldırısı sadece Kerem'i, ailesini ve Galatasaray camiasını değil; tüm Türkiye’yi üzdü. Ayrıca bütün dünya medyasında günlerce yayınlandı. Ailede inanılmaz bir hüzün ve stres yaratmakla kalmadı; Marcao travması Kerem’in babasında önemli bir sağlık sorununa yol açtı.

Kendi oğlunuzu ekrandaki milyonların önünde daha önce görülmemiş bir saldırıya uğramasını görmek kolay değil. Yürekler dayanmaz buna!

Bizleri belki daha da çok üzen insanların medya ve sosyal medya üzerinden çıkıp Kerem’in Marcao’yu provoke ettiği ve Kerem’in şımarık olduğunu söylemeleri. Kerem benim bugüne dek çalıştığım en terbiyeli, saygılı ve aynı zamanda hırslı oyunculardan bir tanesi. O süreçte bile hiçbir şey olmamış gibi sahaya çıkıp her maçta yüzde 100 mücadele vererek takımına faydalı oldu. Kerem her zaman “önce Galatasaray ağabey” der bana.

Bir kulübün duruşunun sportif başarıdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Değerlerin de daima çıkarlardan önce geldiğine inanıyorum.

MESUT ÖZİL KATAR'A MI TRANSFER OLUYOR?

Mesut Fenerbahçe sevgisi ile büyüdü ve şimdi o formayı giymenin duygusunu yaşıyor. Çok mutlu ve her zaman Fenerbahçe’nin başarısı için görev verildiği anda elinden geleni veren bir topçu. Bazı futbolcular vardır başka kulüp bulamadıkları için Türkiye’ye gelirler. Mesut ise her zaman planladığı ve istediği için geldi. Para için değil! Mesut da her oyuncu gibi ilk 11 oynamak ister. Doğaldır bu. Zaten ilk 11 oynamayan bir oyuncu mutlu ise bir sorun vardır. Mesut Fenerbahçe ile şampiyon olmaya geldi. Bunun için de sahada yapabileceği çok şey var.

Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 sene FB’de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar’a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti.

"CENK TOSUN EVERTON'DA TOPLA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

Cenk Tosun en kısa zamanda sahalara daha da güçlü geri dönecek inşallah. Bunun için özel hocası ile gece gündüz çalışmalara devam ediyor. Koşulara başladı ve birkaç hafta sonra kulübü Everton’da topla çalışmalara da başlayacak. Tekrar Everton’daki arkadaşlarının arasına katılacağı için de ayrıca çok mutlu. Bir yıl daha sözleşmesi var ve saha içinde elinden geleni yapacaktır. Everton’un başarılı olması Cenk için çok önemli. Milli takıma da bir an önce geri dönüp Katar’daki Dünya Kupası'na katılmak için arkadaşları ile sahada savaşmak için gün sayıyor. Katar’daki Dünya Kupası'na katılmak hem Türkiye hem de Cenk için çok önemli.

"ASIL SORUN TÜRK GENÇLERİNİN ÖNÜNÜ KESEN YÖNETİCİLER TOPLULUĞU"

Evet, bugün Türkiye’de bir yabancı futbolcu çöplüğü var. Ama asıl sorun buna izin veren yöneticiler ve onları yönlendiren menajerler. Asıl sorun Türk gençlerin önünü kesen Türkiye’deki yöneticiler topluluğu. 3-5 kaliteli yabancı getirecekleri yerine başka hiçbir ülkenin ve kulübün istemediği oyuncuları toplayıp getiriyorlar. Ayrıca geldikleri yerde çok daha az kazanmalarına rağmen. Türkiye ithal eden değil, daha çok ihraç eden ülke olmalı. Elimizdeki Türk gençlerini yetiştirme zamanı geldi de geçti bile… Bir Altınordu’nun başardıklarını bütün Türkiye’nin yaptığını düşünün…

