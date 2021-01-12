Fenerbahçe ile dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil arasında anlaşma tamam. Arsenal ile Mesut arasındaki görüşmelerde de büyük yol kat edildi. Kalan son pürüz, Alman oyuncunun alacakları. Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki anlaşmanın resmiyete dönmesi için artık saatler sayılıyor. Bir son dakika açıklaması da Mesut'un menajeri Erkut Söğüt'ten geldi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Söğüt, "Mesut sadece bir Fenerbahçeli değil, koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye'ye gelirse sadece Fenerbahçe'de oynayacağını da söyledi. Türkiye'ye giderse Fenerbahçe'de de oynayacak inşallah." dedi.

Özil ailesi için kilit bir isim

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in hem avukatı hem de menajeri. Türk asıllı Alman yıldızın Real Madrid'deki son döneminde menajerleiğini üstlendi. Mesut'un ağabeyi Mutlu Özil ile yakın ilişkileri olan Söğüt, aynı zamanda Family&Football şirketinin de bünyesinde. Mesut'un çeşitli projerlerinde önemli bir rol oynayan Erkut Söğüt, Big Shoe vakfının da politikalarını belirleyen isimlerden olarak ön plana çıkıyor. Mesut Özil ile birlikte gündeme oturan Erkut Söğüt'ün hayatı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar.

Erkut Söğüt kimdir? Erkut Söğüt kaç yaşında, nereli?

Erkut Söğüt, 1980 yılında Almanya'nın Hannover şehrinde dünyaya geldi. Söğüt, Orta ve Lise Öğrenimi Almanya’da tamamladıktan sonra Osnabrück Üniversitesinde Hukuk (2001-2007) eğitimi almış ve Almanya’da avukatlık için gerekli iki eyalet sınavını da tamamlayarak avukat ve hakim olma hakkını kazanmıştır. Aynı Üniversiteden daha sonra spor hukuku alanında doktorasını yapmış olup, hukuk doktoru unvanını almıştır. Öğrenciliği döneminde, bir dönem Dokuz Eylül Üniversitesinde Erasmus değişim öğrencisi olarak katılmış ve diğer yandan, birçok üniversitede spor hukuku alanında lisansüstü eğitimler almıştır.

Bunlar arasında Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku ve Spor Menajerliği, Kültür Üniversitesi Özel Hukuk ve Uluslararası Hukuk alanında Almanya Ruhr Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuk Bilimleri alanında ve İngiltere Birkbeck Üniversitesinde spor menajerliği alanında (LL.M) yüksek lisans diploması almaya hak kazanmıştır. İngiltere Wembley Üniversitesinde (UCFB) Spor Menajerliği konusunda yüksek lisans programını düzenlemiş ve hali hazırda Football Business Academy-Futbol Ticaret Akademisinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kendisi 2008 yılından beri Almanya’da futbol , basketbol ve buz hokey sporcuları için menajerlik lisansına sahiptir. Erkut Sögüt ayrica, Türkçe, Almanca, İngilizce ve İspanyolca konuşmaktadır. Family & Football danışmanlık firması bünyesinde birçok futbolcu ile birlikte Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Shkodran Mustafi ve Yusuf Yazıcı, gibi oyuncuları temsil etmekte, aynı zamanda Robert Pirès ve Joachim Löw ile Tayfun Korkut gibi teknik direktörlerin de temsilciliğini üstlenmiştir.

Son olarak “How To Became A Football Agent” isimli kitabı çıkmıştır.

Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Shkodran Mustafi ve Yusuf Yazıcı gibi oyuncuları temsil eden Erkut Söğüt, kariyer yolculuğunu şu sözlerle ifade ediyor:

Almanya’da Hukuk Eğitimimi tamamladım, master yaptım. Ayrıca Almanya’da Spor Hukuku alanında ‘Doktora’ yaptım. Hep eğitimin içindeydim, bugün de içindeyim. Bu süreçte değişik üniversitelerde Spor Hukuku ve Spor Yönetimi ile ilgili dersler verdim. Menacerlere de eğitimler verdim. Beni menacerlik işine getiren de bu eğitim süreci oldu. Çünkü bir Spor Hukukçusu olarak birçok aileye değişik sözleşmelerde ve transferlerde yardımcı olmaya başladım. Yapılan iş, başka bir işi; o başka iş de bir başka işi getiriyor. İş çevremin gelişmesi sonucu ben de kendimi menacerlik işinde buldum. Aslında planladığım ve hedeflediğim bir süreç değildi bu. Benim en büyük hedefim, üniversitede profesör unvanını alabilmekti. Halâ da bu. Menacerlik sürecini benim hayatım doğrultusunda betimlemek gerekirse; hedeflerime giden yolda bir sola sapma olarak tasvir edebilirim. Şu an merkezi Londra olan bir şirketim var ve bu şirket ile menacerlik işime devam ediyorum. Ancak bunun yanı sıra Almanya, İsviçre, Amerika, İngiltere ve Türkiye’de bazı üniversitelerde ‘Misafir Hoca’ olarak dersler veriyorum. Umuyorum ki, gelecekte ‘Misafir Hoca’ olarak değil, hedeflediğim gibi kadrolu bir profesör olarak üniversitelerde daha geniş kitlelere hitap eden bir eğitimci olacağım.