Erkeklerin hayatlarının bir bölümünde karşılaştıkları erken boşalma problemi dışında bu sorun ile birlikte sertleşme problemlerini de yaşamaktadır. Erken boşalmanın yüzde 100 bir tedavi yöntemi olmamak ile birlikte yapılması gereken durumlarda bulunmaktadır.

Erken boşalma tedavisi için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Erken boşalma cinsel ilişki sırasında erkeklerin 1 dakikadan daha az sürede boşalması ve bu durumun 6 aydan uzun sürmesi şeklinde tanımlanabilir. Bazı kaynaklarda bu süre 2 dakika olarak geçer, bazılarında ise 4 ile 7 dakika arasında geçmektedir. Erken boşalma türleri üç çeşittir. Erken boşalma çeşitleri şunlardır:

- Primer (Birincil) erken boşalma erkeklerin hayat boyu bu sorunun varlığı ile ilişkili olması durumudur.

- Sekonder (ikincil) erken boşalma daha sonradan ortaya çıkan bir durumdur. Yani önceden erken boşalma problemi yaşanmıyor iken daha sonradan bu problemin ortaya çıkmasıdır.

- Durumsal (dönemsel) erken boşalma ise belirli partnerlere karşı erken boşalmanın yaşanmasıdır.

Erken boşalma nedenlerine bakıldığında pek çok etken sayılabilir. Bunlardan biri öz güven eksikliği olmaktadır. Kişinin kendine olan güveninin olmaması ve partnerin kişiye karşı yaklaşımı erken boşalma problemini doğurmaktadır. Diğer bir etken ise psikolojik nedenlerdir. Kişilerin geçici depresyon veya anksiyete gibi sorunlarının olması erkeklerde erken boşalma problemi yaratabilir. Bunlar dışında ekonomik sıkıntılar, stresli dönemlerde erken boşalmanın nedenleri olarak görülmektedir.

Erken boşalma problemlerinin yüzde yüz çözümü olmasa da bir uzman hekime görünmekte fayda bulunmaktadır. Bu konuda gidilecek poliklinik ve uzman doktor Üroloji polikliniği ve üroloji doktorudur. Üroloji doktorlarına danışarak ve problemlerden bahsedilerek çözüm bulunabilir.

Cinselliğe bakan poliklinikten nasıl randevu alınmaktadır?

Cinsellik problemleri için başvurulan polikliniklerden kolaylıkla randevu alabilirsiniz. Bunun için internet sitelerinden veya 182 telefon numarası ile Devlet Hastanesi polikliniklerinden randevu alınması mümkündür.