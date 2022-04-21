Erkeksi görünümü artıran estetikler

Günümüzde erkekler görünümlerine ve yaşam kalitelerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Egzersiz ve diyetin yanı sıra estetik cerrahiden de destek almaya başladılar. Sosyal yaşantılarını ve kariyerlerini daha güzel bir şekilde devam ettirmek için yaptırmayı tercih ediyorlar.

Kalıcı düzelme sağlanabilir

Rinoplasti (burun estetiği), göz kapağı cerrahisi, liposuction, jinekomasti (erkekte meme küçültme) ve yağ enjeksiyonu erkeklerin en fazla tercih ettiği operasyonlar arasında yer almaktadır. Erkeklerde meme küçültme en yaygın operasyonken ikinci sırada abdominoplasti yani “karın germe” olarak bilinen operasyon yer alıyor. Burun kemeri, eğriliği ve büyüklüğü de erkekler tarafından en sık talep edilen estetik operasyonlardır. Burun estetiğinde erkeksi görünümü korumak için özel tasarım uygulanmaktadır.

Ameliyatsız estetiklerle daha hızlı sonuç alınabilir

Cerrahi yöntemlerin dışında ameliyatsız yöntemlerle kırışık tedavisi, cilt sıkılaştırma, kalça şekillendirme, mikrodermabrazyon yöntemleri ile cilt soyma, saç, sakal ve kaş ektirmeye de talep artıyor. Cerrahi yöntemler ile kırışık tedavisi ve cilt gençleştirmede özellikle botoks yaygın olarak talep görüyor. Erkeklere özel olarak uygulanan kırışık tedavisine brotox ismi verilmektedir.

Erkek botoksu: Brotox

Brotox erkeksi yüz hatlarını koruyan, minimal düzeyde, sadece kırışık tedavisi için uygulanır. Dolgu enjeksiyonu ise çene estetiğinde tercih ediliyor. Erkeksi ifadede çene şeklinde çok önemli bir rol oynar. Özellikle profil estetiğinde de çene çok ön plana çıkar. Dolgu enjeksiyonu ile çene erkeksi bir görünüme getirilebiliyor. Erkekler en çok kendilerine daha kararlı, daha güçlü ve daha erkeksi ifade sağlayan çene estetiğini seviyor.

Saç, sakal, bıyık ekimi için geç kalmayın

Saç, sakal ve kaş ektirme de erkeklerin estetik görünümünü sağlamada çok önemlidir. Gelişen saç ekim teknikleri sayesinde saçların tıraş edilmesine gerek kalmadan saç ekimi yapılabilmesi operasyona olan talebin artmasını sağlamıştır. Tek tek alınan saç kökleri gerekli alanlara ekilerek saç ekim işlemi yarasız ve izsiz bir şekilde tamamlanabilmektedir. Üstelik 3D simülasyon cihazları ile yapılmak istenen her operasyon önceden görülebilir. Sonuçlarından emin olarak her türlü operasyona rahatlıkla karar verebilir.