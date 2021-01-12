Erkeklerin estetik uygulamalara ilgisi arttı!

Günümüzde erkekler arasında da estetik operasyon yaygın olarak talep ediliyor. Erkek estetiği operasyonlarında genel olarak erkeksi görünümün korunarak artırılması hedefleniyor. Minimal ve gizli dikişler sayesinde operasyonların belirginliğinin azalması erkeklerin operasyonlara olan taleplerinin artmasına yardımcı oluyor. Tüm bu avantajlar göz önüne alındığında erkekler vücut şekillendirme, göz kapağı kaldırma, burun estetiği ve saç ektirme estetiklerini daha fazla talep ediyorlar.

Burun estetiğiyle daha çekici bir görünüme sahip olmak mümkün

Burun estetiği hem işlevsel hem de estetik görünüm açısından talep ediliyor. Erkeksi görünüme sahip, işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek ve estetik bir görünüme sahip burun estetiği operasyonları gerçekleştirilebiliyor. Kapalı teknikle dışarıdan görünen bir iz oluşmayan, operasyon geçirildiği anlaşılmayan, doğal görünen burun estetiğiyle çekici bir görünüme sahip olabiliyorlar.

Erkeklerde göğüs büyümesi tedavi edilebilir

Jinekomasti erkeklerde meme büyümesi olarak en yaygın görülen sorunlardan birisidir. Erkeklerde özgüven problemine yol açan bu sorun liposuction ve küçültme ameliyatıyla düzeltilebilir. Görünürlüğü az olan dikiş izleri le göğüsleri ideal şekline getirmek mümkün. Hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyonlardan biridir.

Göz kapağı düşüklükleri görüşü iyileştirebilir

Göz kapağı düşüklükleri kişinin yorgun ve yaşlı görünmesine neden olmasının yanı sıra görüş alanında kısıtlılığa da neden olabilir. Bu nedenle, blefaroplastinin erkekler için en popüler prosedürler arasında yer almaktadır. Göz kapağı estetiği, üst veya alt göz kapaklarına (genellikle her ikisine de) uygulanır ve fazla deriyi gidererek kırışıklıkları yumuşatır ve göz çevresinin daha pürüzsüz ve genç görünmesini sağlar. Kısa iyileşme süresi ve etkili sonuçlar sağlaması operasyonunun tercih edilme sebepleri arasındadır.

Çene şekillendirme

Dermal dolgu ile çene şekillendirme en yaygın uygulanan erkek estetiği operasyonları arasında yer alır. Özellikle güçlü bir çene yapısına sahip olmak isteyen erkekler çene dolgusu estetiğini tercih edebilir. Çoğu erkek için keskin bir çene ve güçlü bir çene çizgisi erkeksi ve genç görünümün belirtisidir.

Liposuction ile vücut şekillendirme, saç ekimi, erkeklere özel botoks ile kırışık giderme de erkekler tarafından talep edilen estetik operasyonlar arasında yer alır.