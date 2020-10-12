Erkeklerde üretra darlığı tedavisi

Üretra, idrarın vücuttan dışarı taşınmasını sağlayan, penisin ucu ile mesane arasındaki bağlantı kanalıdır. Üretra darlığı; idrarın mesaneden çıkarak rahat bir şekilde dışarı atılamamasına ve dolayısıyla idrarın mesanede birikmesine ve mesanenin tam olarak boşaltılamamasına neden olur.

Üretra darlığı; üretranın ve çevresindeki dokunun yaralanması ya da zedelenmesi sebebiyle oluşur. Yaralanmalara bağlı olarak üretrada gerilme ve kalınlaşma olur. Bu gerilme ve kalınlaşmanın, üretranın ince boşluğunu tıkaması durumunda idrar üretradan geçemeyerek mesanede birikir.

Bunların dışında travmalar, prostat kanseri için yapılan radyoterapi gibi tıbbi uygulamalar ya da cerrahi operasyonlar ve belsoğukluğu gibi enfeksiyonlar üretra darlığına yol açabilir. Darlıklar mesane ile penisin ucu arasında bir kaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişen bir uzunluğa sahip olabilir.

Üretra darlığının belirtileri nelerdir?

Mesanenin boşalmasındaki bozukluklar, nedeniyle mesanede sürekli bir doluluk hissi oluşur ama üretradaki darlık nedeniyle idrar tam ve rahat bir şekilde tahliye edilemez. Zayıf idrar akışı, idrar yaparken ağrı, sürekli idrar varmış gibi hissetmek yaygın olarak görülen belirtiler arasındadır.

Üretra darlığında, mesanede idrarın birikeceği alan kalmaz ama böbreklerde idrar üretimi devam eder. Hastalığın ilerlemesi durumunda böbreklerde üretilen idrar mesaneye dolmaz taşıyıcı tüp olan üreterlerde birikir, ilerleyen safhalarda ise böbreklerde genişlemeye neden olarak böbrek hasarı oluşturabilir. Ayrıca, idrarın dışarı atılamaması, sistit gibi idrar yolu ve prostatit gibi enfeksiyonlara neden olabilir.

Nasıl teşhis edilir?

Üretra darlığı teşhisi ayrıntılı bir tıbbi öykünün ardından yapılacak fizik muayene ve bazı endoskopik ve/veya radyolojik tetkikler ile konulur.

Endoskopik incelemeler teşhis için en sık uygulanan yöntemlerdendir. Lokal anestezinin ardından kayganlaştırıcı jel sürülür, ucunda kamera bulunan ince bir kabloyu penis ucundan üretraya doğru itilir ve üretranın içi incelenir. Darlığa neden olan faktörler tespit edilir. Bu işleme sistoskopi adı verilir.

Radyolojik incelemelerde kullanılan üretrogam tekniği ile ilaç uygulamasının ardından röntgen altında üretranın ayrıntılı incelemesi yapılır. Bu sayede üretra anatomik şekli incelenir ve darlaşmanın olduğu alanlar tespit edilir.

Üretra darlığı nedeniyle mesanede idrar birikimi nedeniyle oluşabilecek acil durumlarda sonda ya da kateter yardımıyla mesanenin boşaltılması sağlanabilir. Üretra darlığının tespitinin ardından, tedaviye yönelik olarak lazer veya mekanik destek ile darlaşan alanların genişletilmesi sağlanabilir.