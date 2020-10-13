Erkeklerde sertleşme sorunu.. ESWT işlemi nedir?

Erektil disfonksiyon ya da bilinen adıyla sertleşme sorunu (iktidarsızlık), tatmin edici cinsel performansa izin verecek düzeyde sertleşmenin (ereksiyon) başlatılamaması ya da sürdürülememesi durumudur. Dünya genelinde milyonlarca erkeği etkileyen bir cinsel fonksiyon bozukluğu olup; 20-70 yaş arasındaki erkeklerin yaklaşık %16’sı, 40-70 arası erkeklerin ise %52’si sertleşme sorunu yaşamaktadır.

Günümüzde sertleşme sorununun tedavisinde; ağızdan alınan ilaçlar, penis içine iğne uygulamaları ve penis protezi (mutluluk çubuğu) sıklıkla uygulanan yöntemlerdir. Ağızdan alınan ilaç tedavileri (PDE-5 inhibitörleri); zaman zaman etkisiz kalmaları, yan etkileri konusundaki çekinceler ve maliyetlerinden ötürü tercih edilmeyebilmektedir. Alternatif tedaviler olan penis içerisine iğne yardımıyla ilaç uygulama işlemi ağrılı olması ve potansiyel yan etkilerinden dolayı; penis protezi yerleştirilmesi ise ameliyathane koşullarında uygulanan geri dönüşsüz bir işlem olması sebebiyle çok fazla tercih edilmemektedir. Bu yöntemler sertleşme konusunda etkili olsalar bile altta yatan bozukluğu tedavi edememektedirler.

ESWT İşlemi Nedir?

ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) işlemi son yıllarda uygulanmaya başlayan bir tedavi yöntemi olup, uygulanan şok dalgaları ile hem ereksiyon kalitesinde iyileşme sağlamakta hem de altta yatan bozukluğu düzelterek sertleşme sorununa kalıcı bir çözüm sağlamaktadır. Bu yöntem ilk olarak kalp ve damar hastalıkları konusunda kullanılmaya başlanmış olup, uygulanan şok dalgalarının bir takım büyüme faktörlerini harekete geçirerek yeni damar oluşumu ve doku yenilenmesini sağladığı gösterilmiştir. Ardından benzer etki mekanizması ile peniste yeni damar oluşumu ve doku yenilenmesi sağlayarak sertleşme sorunlarının tedavisinde de etkili olduğu deneysel ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Hatta son dönemlerde penis kireçlenmesi (peyronie hastalığı), prostat iltihabı ve penis büyütme gibi amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır.

Anestezi gerektirmeyen bir işlem olup poliklinik şartlarında 20'şer dakikalık 6-12 seans halinde uygulanmaktadır. Bilinen riskleri olmayan güvenli bir uygulama olup, hasta işlem sonrası günlük yaşamına devam edebilmektedir. Bu tedavi ile hastaların %70-80’inde başarılı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Herhangi bir risk içermemesi ve yüksek etkinliği nedeniyle Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlarında ilk basamakta önerilen tedavi yöntemleri arasında yerini almıştır. Yine de net etki mekanizmasının anlaşılması ve uzun dönem etkinliğinin görülmesi, hangi tip sertleşme bozukluğunda daha etkili olduğunun anlaşılması için randomize klinik çalışmalar ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.