Erkeklerde ilk finalist Djokovic

2019'un şampiyonu Japon Naomi Osaka (3), grand slam kazanma rekorunu geliştirmeye çalışan 10 numaralı seribaşı Serena Williams'ı 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek ikinci kez finale çıktı. Osaka'nın rakibi ise, Çek Karolina Muchova’yı 2-1 yenen 22 numaralı seribaşı ABD’li Jennifer Brady oldu. Erkeklerde de finale çıkan ilk isim Djokovic oldu. Dünyanın 1 numarası Sırp raket yarı finalde, elemelerden gelerek büyük bir sürprize imza atan 114 numaralı seribaşı Aslan Karatsev’i (6-3, 6-4 ve 6-2) 3-0'la geçti. Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasında oynanacak maçın kazananı Djokovic’in rakibi olacak.