Erkeklerde burun estetiğinde karakteristik görünüm korunmalıdır

Burun estetiğinde kullanılan birçok yöntem örneğin dikiş teknikleri, kemik veya kıkırdak eklenmesi veya kesilmesi, kesiler ve dikişler kadın erkek fark etmeksizin aynı şekilde uygulanır. Erkeklere rinoplasti yapılırken, bu teknikler farklı etki vermek için kullanılır, böylece daha erkeksi bir görünüm elde edilebilir.

Erkeklerin yüz anatomisi farklıdır

Erkeklerin karakteristik yüz özellikleri güçlü ve belirgin bir çene çizgisi, belirgin çene ve kaş, sakal ve göreceli olarak belirgin burun sayılabilir. Erkek burunları genelde güçlü bir sırt, daha büyük burun ucu, daha kalın, daha ağır cilt ve sert kıkırdak ile karakterizedir. Ayrıca ortalama kadın burnundan daha geniştir. İdeal olarak, burun alın birleşimi erkeksi bir eğriye sahiptir ve ucu daha fazla projeksiyon yapar. Erkeklere burun estetiği yaparken bu özelliklerin tümünü göz önünde bulundurulur.

Genel olarak, erkeklerde rinoplasti teknikleriyle burnu yeniden şekillendirmeye ve yüzün diğer özelliklerine oranla daha iyi bir hale getirmeye çalışılır. Erkeklerde de rinoplastide kullanılan prosedürler, eğri, büyük, asimetrik veya çok uzun burunları düzeltmek için uygulanır.

Erkek rinoplasti sırasında, cerrah solunum problemleri gibi işlevsel konuları da düzeltir. Ayrıca, aşırı rezeksiyon veya nazal kollaps gibi önceki ameliyatlardan gelen sorunları da ele alabilir.

Burun çok küçük olmaz

Erkek hastalarda bu çok dikkate alınması gereken bir nokta çünkü erkek burnu genellikle kadın burundan daha belirgindir. Bu nedenle burun çok küçültülmeden estetik açıdan ideal bir burun tasarlamalıdır. Ayrıca erkek rinoplastide burun ucu çok küçük, dar veya yukarı doğru olmamalıdır.

Erkeklerde rinoplasti, her bir hastanın benzersiz yüz anatomisine ve estetik hedeflerine özel olarak uyarlanmıştır. Burun estetik olarak cazip olmalı, yüzün çevresel özelliklerini tamamlıyor olmalı.

Tüm bunlara bağlı olarak erkeklerde burun ameliyatı, burun kemerinin azaltılması, burnun yeniden şekillendirilmesi, ucun değiştirilmesi, boyutunun değiştirilmesi, solunumun iyileştirilmesi için farklı teknikler içerebilir. Ameliyat kişinin ihtiyacının ve isteklerine bağlı olarak planlanır.

Erkeksi görünümü etkileyen faktörler

Öncellikle burun derisinin kalitesi, erkeklerde de burun ameliyatının sonucunu doğrudan etkiler. Ayrıca erkekte burun ile beraber, alın ve çene ucu da tam değerlendirilmeden ya da uyumlu hale getirilmeden burun estetiği operasyonu eksik kalır. Çünkü burnun şekli tam olarak ortaya çıkmaz. Bu nedenle burun şekli tasarlanırken yüz bir bütün olarak değerlendirmeli ve altın orana uyumlu hale getirilmelidir.