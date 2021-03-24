Erkeklerde burun estetiği nasıl olmalı?

Rinoplastide erkek burun estetiği ve tasarımı kadın burun estetiği ve tasarımından çok daha farklıdır. Erkek burun şekli ve profili, erkeksi, keskin, yüzün genel hatları ile uyumlu ve dengeli olmalıdır. Burun estetiği operasyonu sonrası, ameliyat olduğunun anlaşılmaması erkek burun estetiğinde en önemli hedef olmalıdır.

Erkek tipi burnun özellikleri nelerdir?

Erkek tipi burunda, burun sırtı ile burun ucu aynı düzlem üzerinde olmalıdır. Hatta gerekirse erkeksi yüz hatları ile uyumunu sağlamak için burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılabilir. Çok düzgün bir burun yapısı erkekte feminen bir görünüm ortaya çıkmasına yol açabilir. Kadın tipi burunda olduğu gibi burun ucu, burun sırtından 1 – 2 mm yüksekte olmamalıdır. Ayrıca erkek tipi burunda, burun ile dudak açısı 90 derce civarında olmalıdır. Bu maskülen, güçlü, kararlı ve estetik bir yüz ifadesinin ortaya çıkmasını sağlar.

Erkeklerde burun estetiğinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?

Öncellikle burun derisinin kalitesi, erkeklerde de burun ameliyatının sonucunu doğrudan etkiler. Ayrıca erkekte burun ile beraber, alın ve çene ucu da tam değerlendirilmeden ya da uyumlu hale getirilmeden burun estetiği operasyonu eksik kalır. Çünkü burnun şekli tam olarak ortaya çıkmaz. Bu nedenle burun şekli tasarlanırken yüz bir bütün olarak değerlendirmeli ve altın orana uyumlu hale getirilmelidir.

Erkeklerin burun estetiği yaptırma nedenleri nelerdir?

Burun estetiği tüm dünyada en fazla talep edilen ve en fazla uygulanan estetik operasyonların başında yer alır. Kadınlar arasında çok daha yaygın olmasına rağmen, erkekler tarafından da her geçen gün talep artmaktadır. Erkeklerin burun estetiği yaptırma sebeplerinin en başında fonksiyonel sorunlar gelmektedir. Nefes alma sorunu beraberinde horlama ve uyku apnesine de yol açabilir. Bu rahatsızlıklar ise kişide hayati tehlike oluşturacak kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle erkekler öncellikle nefes alma problemlerini gidermek için burun ameliyatı olma kararı alırlar.

Burundaki işlevsel sorunların nedeni ise genellikle şekil bozukluklarıdır. Yani burunda nefes alma sorunu varsa beraberinde mutlaka deviasyon yani eğrilik sorunu da bulunur. Estetik cerrahi ile nefes almaya engel olan burun sorunları giderilirken beraberinde erkeksi ifadeyi koruyacak şekilde şekil düzeltme işlemi de yapılır.

Erkek tipi burun estetiğinde tecrübeli bir cerrah seçildiği sürece ameliyat olduğu belli olmayan, erkeksi ifadeyi koruyan ve nefes alma işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getiren doğal görünümlü buruna rahatlıkla sahip olunabilir.