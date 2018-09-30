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Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda finalin adı belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2018 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nın finalinde Brezilya ile Polonya karşılaşacak.

30 Eylül 2018, Pazar 01:49
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Ev sahipliğini Bulgaristan ve İtalya’nın üstlendiği şampiyonada, yarı final maçları sona erdi.

İlk yarı final maçında Brezilya, 25-22, 25-21 ve 25-22’lik setlerle Sırbistan’ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Polonya, ABD’yi 25-22, 20-25, 23-25, 25-20 ve 15-11’lik setlerle 3-2 mağlup ederek finalde Brezilya’nın rakibi oldu.

Turnuvada bugün, Sırbistan-ABD arasındaki üçüncülük maçı TSİ 18.00’de, Brezilya-Polonya arasındaki final karşılaşması ise TSİ 22.15’te oynanacak.

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