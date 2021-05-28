Eskişehir Porsuk Spor Salonu’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak. Hakem Kürşad Erdoğan ile İbrahim Özdeniz’in yöneteceği maç, TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Final müsabakasını kazanan ekip 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası’nın sahibi olacak.

Beşiktaş Aygaz, Türkiye Kupası’nı 14 kez müzesine götürürken, İzmir Büyükşehir Belediyespor’un kupada henüz şampiyonluğu bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Türkiye Kupası’nda daha önce 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunda finale kaldı ancak iki maçta da Beşiktaş’a kaybetti.