Çeyrek finale çıkmayı daha önceden garantileyen milli takım, grubu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde B Grubu’nu 3. sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

Musashino Forest Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-9 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına ise 28-27 geride gitti.

Dengeli geçen üçüncü çeyreği 45-44 önde kapatan Japonya, iyi savunma yaptığı son çeyrekte farkı açtı ve sahadan 67-55 galibiyetle ayrılarak grubu İspanya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.

Müsabakanın en skorer ismi 22 sayıyla Japonya’dan Hiroaki Kozai oldu. Milli takımda ise Uğur Toprak’ın 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

ANKARA (AA)