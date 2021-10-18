Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’na 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 milli takım katılıyor. Erkeklerde, Fransa, Sırbistan ve Almanya’yla birlikte A Grubu’nda mücadele eden Milliler, ilk karşılaşmasında Fransa’yı 3-0 mağlup etti. Kadınlarda ise Polonya, Almanya, Finlandiya, Slovenya ve Hırvatistan’ın yer aldığı A Grubu’nda bulunan Ay-Yıldızlı ekip, Polonya’ya 3-0 yenildi. Ay-Yıldızlılar, kadınlarda bugün Finlandiya ve Slovenya’yla, erkeklerde ise Almanya’yla karşı karşıya gelecek. Şampiyona, 23 Ekim’de sona erecek.