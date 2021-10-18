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Erkekler para voleybolda Fransa'yı yendik

Antalya’da düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, erkeklerde Fransa’yı 3-0 yenip, kadınlarda Polonya’ya 3-0 mağlup oldu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Erkekler para voleybolda Fransa'yı yendik

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’na 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 milli takım katılıyor. Erkeklerde, Fransa, Sırbistan ve Almanya’yla birlikte A Grubu’nda mücadele eden Milliler, ilk karşılaşmasında Fransa’yı 3-0 mağlup etti. Kadınlarda ise Polonya, Almanya, Finlandiya, Slovenya ve Hırvatistan’ın yer aldığı A Grubu’nda bulunan Ay-Yıldızlı ekip, Polonya’ya 3-0 yenildi. Ay-Yıldızlılar, kadınlarda bugün Finlandiya ve Slovenya’yla, erkeklerde ise Almanya’yla karşı karşıya gelecek. Şampiyona, 23 Ekim’de sona erecek.

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