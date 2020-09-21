Erkekler için estetik operasyonlar

Erkekler estetik endüstrisinin hızla büyüyen bir parçası haline geldi. Erkekler için görünümün giderek artan önemi, ameliyatsız prosedürlere ve lazere dayalı estetik hizmetlere ilgi duymalarına neden oluyor. Bu nedenle erkek estetiklerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde giderek daha popüler hale gelecek. Genel "düzleştirmeden" dolgu maddelerine, lazerle tüy azaltmaya kadar, erkeklerin estetik tercihleri ​​söz konusu olduğunda birçok seçeneği vardır.

Peki, erkekler için en iyi estetik tedaviler nelerdir?

Erkeklerin zevk aldığı en yaygın tedavilerden bazıları şunlardır: Burun estetiği, brotoks, çene dolgusu, dolgu estetikleri, saç ve tüyler, ciltte leke giderme ve vücut şekillendirmeler…





Erkeklerde burun estetiği

Erkeksi bir görünümde burun şekli çok önemli bir rol oynamaktadır. Burun estetiği; burun şekli, kemik ve dokudaki değişikliklere bağlı olarak kişiye özel tasarlanır. Yüz özellikleri ile burun uyumu erkek burun estetiğinde çok önemlidir. Bunun için burun estetiğinde sadece sorunun tedavisine yönelik finesse burun estetiği tekniği erkekler için çok daha uygun bir seçenektir. Çünkü finesse burun estetiğinde burnun genel görünümünde köklü bir değişiklik yapılmaz, sadece var olan sorunun giderilerek burnun daha estetik ve yüzle daha uyumlu görünmesini sağlamak hedeflenir.

Kırışık estetiği

Erkeklerde kırışık tedavisinde erkek botoksu olarak bilinen brotoks işlemi uygulanır. Yaşlanma belirtilerinden tek rahatsız olan kadınlar değil ve artık erkekler de yüzlerindeki ince çizgileri ve kırışıklıkları yok etmek için botoksa yöneliyor. Erkeklerde botoks uygulamasının nitelikleri kadınlardan farklıdır. Daha minimal dozlarda iyileştirme ve düzeltmeler yapılır. Hiperhidrozla uğraşan erkekler de aşırı terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olmak için botoksa başvuruyor. Tek bir tedavi, altı ila sekiz aya kadar terin azalmasına yardımcı olabilir ve hiçbir olumsuz yan etkisi yoktur.

Çene estetiği

Çene estetiği de alt yüzü dramatik olarak erkeksi bir ifadeye büründürmek için ideal bir prosedürdür. Az gelişmiş çene ile hafif kilolu olan erkekler, yaşlandıkça “hindi boynu” olarak bilinen alt yüzlerinde gevşeklik belirtilerini görmeye başlayabilirler. Çene estetiği yüzün şekli ve büyüklüğüne göre düzenlenir ve yüzün geri kalan kısmının orantısına uygun dengeli, uyumlu bir alt yüz yaratır. Alt yüzün optimal olarak iyileştirilmesi ve maskülenize edilmesi için boyun ve çene, enjeksiyon teknikleri kullanılabilir.

Erkeklerde dolgu estetikleri

Erkekler genellikle daha belirgin çukurlarla sorun yaşadıkları için, göz altı dolgusu ile yapılan şekillendirmeden iyi sonuçlar alıyorlar. Birçoğu ayrıca kulaklardaki, çene bölgesindeki kırışıklıklar, çene gamzesi ve sivilce izleri için dolgu maddeleri kullanıyor.

Ciltte leke estetikleri

Ciltteki kırmızı veya kahverengi lekeler, kırık kılcal damarlar ve pigmentli lezyonlar için erkekler için de çeşitli çözümler sunulabiliyor. BBL cilt tedavi uygulamaları ayrıca rosacea, çiller ve açık çizgiler ve kırışıklıklar için idealdir.

Erkekler, gözenekleri açmak ve jilet yanması, ara sıra akne ve güneş hasarı nedeniyle yüzlerinden ölü deri hücrelerini çıkarmak için BBL cilt tedavilerinden faydalanabilir. Ek olarak, bu tedaviler aynı zamanda donuk lekeler veya koyu lekeler gibi ciltteki düzensizliğin düzeltilmesine de yardımcı olur.