Erkekler Federasyon Kupası’nda grup maçları sona erdi ve çeyrek finalistler belli oldu. Üç gün süren karşılaşmalar sonucunda; A Grubu’ndan Sigortam.Net, Semt77 Yalovaspor, B Grubu’ndan Bornova Belediyesi, Global Connect Travel Düzce, C Grubu’ndan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ankara Anadolu Basket ve D Grubu’ndan da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket adını çeyrek finale yazdırdı.

Bugün oynanan maçlar sonucunda çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle oldu:

8 Ekim Perşembe:

13.00 Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce

15.15 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

17.30 Bornova Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

19.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket