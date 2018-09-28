Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası’nda yarı final maçları oynandı.

Veysel Eroğlu Spor Salonu’ndaki yarı final müsabakalarında Bursaspor ile Petkimspor, Akhisar Belediyespor ile de Mamak Belediye Yeni Mamakspor karşı karşıya geldi.

Yarı finalde Petkimspor’u 80-77 mağlup eden Bursaspor ile Akhisar Belediyespor’u 71-65 yenen Mamak Belediye Yeni Mamakspor, finale yükseldi.

Final maçı, 30 Eylül Pazar günü yapılacak.